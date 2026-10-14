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古韻+潮流 外國客迷上北京坊

財經新聞組／綜合報導
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在位於北京坊的巧克力博物館裡，用巧克力做成的「北京中軸線」以其精緻的工藝，讓不少...
在位於北京坊的巧克力博物館裡，用巧克力做成的「北京中軸線」以其精緻的工藝，讓不少觀眾發出讚嘆。（本報北京傳真 ）

AI摘要

文章摘要整理：

位於大柵欄的北京坊融合歷史風貌與現代商業，透過書店、巧克力博物館與文創店等場景，吸引全球遊客感受北京文化。

PAGEONE書店2樓玻璃窗上印著作家余華的經典摘句，窗外可見襯著藍天白雲的正陽門；巧克力博物館裡，用巧克力做成的故宮貓咪栩栩如生；北京禮物集合店，遊客們專心致志地挑選著禮物…這些文化新地標，生長在百年商圈大柵欄的北京坊。傳統風貌與當代建築在此相融，歷史古韻與國際潮流在此相遇，好逛、好吃、好買的北京坊吸引了全球遊客。

精緻簡約的外文原版書區、復古的黑膠唱片收藏區、京韻十足的中軸文化展區、碗形劇場式親子閱讀區…漫步PAGEONE書店，就像在文藝世界裡「走街串巷」。

「我最喜歡書店裡的東野圭吾展區。」來自英國的遊客威廉說，一走進PAGEONE書店就被這裡的布局吸引。書店一層臨時展區專門陳列「白夜行」、「解憂雜貨店」、「希望之線」等東野圭吾的小說。

巧克巧蔻．巧克力博物館內，用白巧克力做成的「中國龍」引人注目，龍口含珠、雙目有神。旁邊，黑巧克力做成的「長城敵樓」巍峨大氣，「白龍」穿梭其中、相得益彰。

在核心展廳，由巧克力做成的北京中軸線是最精緻的展品之一。工藝師以精準澆築與拼接技藝，將永定門、鐘鼓樓等標誌性建築按真實比例濃縮於8米巧克力長卷上；採用浮雕與線刻相結合的手法，在巧克力表面雕琢出門窗的欞格、台基的雕飾。「這個作品太震撼了！」北京語言大學留學生、來自美國的玉娜說：「我在這裡接觸到北京文化，了解北京人看待世界的方式。」

憨態可掬的「兔兒爺」、北京經典公交汽車模型、老國貨「大寶」護膚品…北京禮物集合店匯集了富有「京味兒」特色的文創產品與精選國潮好物。目前，該店已支援離境退稅即退即付集中退付服務。

精華 FAQ

  • 北京坊坐落於百年商圈大柵欄，兼具傳統風貌與當代建築，並匯集書店、博物館與文創商店，形成好逛、好吃、好買的複合型空間，因而吸引全球遊客造訪。

  • PAGEONE書店設有外文原版書區、黑膠唱片區、中軸文化展區與親子閱讀區，還有東野圭吾臨時展區，讓人像在文藝世界裡穿梭，兼具閱讀與文化體驗。

  • 博物館以巧克力製作中國龍、長城敵樓與北京中軸線等作品，展現精湛工藝與北京文化；北京禮物店則販售兔兒爺、公交模型與大寶等京味文創，並提供離境退稅服務。

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