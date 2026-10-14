台泥歐洲上市 股臨會過關 董座張安平：集團「增加一隻腿」
台泥股臨會高票通過Cimpor International赴歐洲上市，張安平強調將維持控制權並提升集團資本與發展動能。
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台泥股臨會高票通過Cimpor International赴歐洲上市，張安平強調將維持控制權並提升集團資本與發展動能。
台灣水泥13日召開股東臨時會，會中以94.74%贊成比率，通過子公司Cimpor International Holdings於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥日前預告，Cimpor International將以英國倫敦證券交易所或泛歐交易所作為可能的掛牌市場。
台泥董事長張安平表示，這次上市將為台泥「增加一隻腿」，意謂台泥未來發展將跑得更快，對現有股東沒有任何影響。台泥不僅將維持對Cimpor International的絕對控制權，未來也會合併報表。他並強調，Cimpor International未來在歐洲上市價格絕對比現在帳上價格要高。
台泥日前說明，Cimpor International業務整合了台泥集團在土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務。昨日股東會上有股東關切台泥日前宣布的烏克蘭投資案，張安平表示，該案與此次歐洲事業上市無關，仍須取得相關競爭主管機關同意，審查程序需要逐關推進，所需時間較長。
對於Cimpor International未來資本運作，張安平昨日表示，正跟投資銀行談，原則上將發行新股，讓歐洲經營有更多資金。他說明，以往台泥談國際化，大部分資金與信用來源都來自亞洲。
對於股東詢問資金是否足以支應未來布局，台泥總經理程耀輝說明，依今年半年報資產負債表，台泥現金及定期存款合計約1,480億元，其中定期存款列於按攤銷後成本衡量之金融資產。
針對營運環境，張安平表示，今年亞洲市場情況非常差，亞洲業務基本上沒有獲利。他強調，台灣的碳費還會升上去，可是台灣並沒有跨國的碳關稅，造成國內水泥業在台灣生產，受到東南亞競爭影響很大，這形成「我們在台灣有的低碳與減碳的技術，在亞洲市場發揮不大出來。」 所幸台泥歐洲業務至今年底都會賺錢。
張安平強調，台泥將繼續改善工廠，發展低碳材料，提升能源效率，投入再生能源、儲能與資源循環。這些工作，需要資本與技術，也需要時間與耐心。上市將使公司接受更廣泛、更嚴格且持續的檢驗，每個數字，都必須有依據；每項預測，都必須有邏輯；每句承諾，都必須承得起執行的重量。
股臨會以94.74%贊成比率，通過子公司Cimpor International Holdings申請海外首次公開發行股票及掛牌交易案，未來可能選擇倫敦證交所或泛歐交易所上市。 張安平表示，這次上市等於替台泥「增加一隻腿」，能讓集團未來跑得更快；同時強調台泥仍會維持絕對控制權，對現有股東也沒有影響。 台泥表示正與投資銀行洽談，原則上將發行新股以增加歐洲經營資金；公司也指出現金與定存約1,480億元，並持續投入低碳材料、能源效率與再生能源。
精華 FAQ
股臨會以94.74%贊成比率，通過子公司Cimpor International Holdings申請海外首次公開發行股票及掛牌交易案，未來可能選擇倫敦證交所或泛歐交易所上市。
張安平表示，這次上市等於替台泥「增加一隻腿」，能讓集團未來跑得更快；同時強調台泥仍會維持絕對控制權，對現有股東也沒有影響。
台泥表示正與投資銀行洽談，原則上將發行新股以增加歐洲經營資金；公司也指出現金與定存約1,480億元，並持續投入低碳材料、能源效率與再生能源。
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