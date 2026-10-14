聯發科攜子公司達發 三箭齊發攻AI網通

聯發科無線通訊事業部總經理蘇文光(左起)、副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞以及達發執行副總暨發言人謝孟翰。（達發／提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聯發科攜手達發於Network X 2026展出WiFi 8、5G FWA與50G-PON等方案，主打AI網通、節能與自我修復能力，搶攻歐洲電信升級商機。

聯發科與子公司達發攜手於歐洲全球網路與電信產業大會（Network X 2026）火力全開，大秀WiFi、5G CPE與PON等三大連網平台技術肌肉，透過三箭齊發，協助全球電信業者打造下一代網路，大咬AI時代帶來的網路通訊新商機。

法人分析，歐盟執委會先前已提出「雲端與AI發展法案」（CADA）相關計畫，市場估計相關商機上看2000億歐元（約2315億美元），歐洲大型電信業將扮演重要角色，聯發科與達發有機會追隨客戶，爭取相關設備訂單。

達發指出，AI時代對網路的要求正從單一接取技術，走向端到端的服務體驗。從PON將高速光纖導入家庭與企業、5G FWA提供高效能無線寬頻，到WiFi將連線延伸至每一部終端設備，三者共同構成電信業者提供下一代寬頻服務的重要基礎。

聯發科與達發透過「大小平台、分工合作」的集團策略，積極搶相關商機，這次在Network X 2026也大秀技術與產品肌肉。

兩家公司這次展示重點之一是新一代企業級WiFi 8技術，及專為AI應用打造的Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台，後者透過跨世代網路最佳化、AI動態節能與AI智慧網路診斷技術，即使在新舊設備混合連線的環境中，整體系統吞吐量最高可提升近100%，系統功耗最高可降低50%。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，該公司持續透過跨世代互通、AI節能與AI智慧網路診斷等創新技術強化WiFi平台，讓不同世代的裝置都能獲得更好的連線體驗。

聯發科並展示整合5G-Advanced連結、邊緣AI能力與WiFi 8技術的下一世代固定式無線高速寬頻網路接取FWA平台。由聯發科T930與Filogic 8800組成的整合方案，透過先進射頻技術可提升逾70%上行吞吐量及逾40%下行吞吐量，改善頻道使用率。

聯發科無線通訊事業部總經理蘇文光指出，該公司將5G-Advanced連結、邊緣AI能力與WiFi 8技術整合至完整平台，透過更強的上下行能力及智慧流量管理，協助電信業者在控制網路升級成本的同時，提高可服務用戶數與網路效率，持續提升FWA的商用價值。

達發並攜手聯發科，展示下一世代50G-PON AI 網路閘道器處理器，及基於代理型AI固網寬頻網路診斷與自行修復解決方案。其50G-PON可實現50+50Gbps對稱式雙向效能，具低功耗優勢，相較XGS-PON傳輸速度最高可提升五倍、延遲最高降低80%。

達發執行副總暨發言人謝孟翰強調，該公司將PON、乙太網、WiFi、封包處理與邊緣AI整合於單一平台，不只持續提高網路頻寬與降低延遲，也讓閘道器逐步具備網路診斷與自我修復能力。