我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

硬技能已經過時 招募主管分析AI時代真正需要的4能力

南加美食家林慧懿患癌選擇回台醫治 透露康復秘訣

FT：中企狂訂逾百萬顆Nvidia遊戲與工作站晶片 補AI晶片缺口

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國金融時報報導，中國科技公司今年已採購逾100萬顆輝達的遊戲與工作站晶片，用於...
英國金融時報報導，中國科技公司今年已採購逾100萬顆輝達的遊戲與工作站晶片，用於彌補AI晶片供應不足所產生的算力缺口。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

在中國AI算力需求暴增與國產供應不足下，中企大量轉購輝達遊戲及工作站晶片補缺口，顯示CUDA生態仍具吸引力。

中國科技公司今年已採購逾100萬顆輝達（Nvidia）的遊戲與工作站晶片，顯示在國內難以滿足對算力需求暴增之際，轉而採用原先並非是為先進AI系統設計的產品，也凸顯輝達在中國市場的重要性至今依然不減。

英國金融時報（FT）引述多名業界人說法報導，在華為、阿里巴巴、百度及寒武紀等企業推動下，中國今年國產AI晶片產量已增加一倍以上，境內AI晶片供應量今年預期可達350萬顆，其中約100萬顆是在海外製造，但整體需求估計遠超過500萬顆。

為填補供需缺口，中企開始轉向採購符合美國出口管制規定的輝達遊戲及工作站處理器，再將這些晶片重新用於部分AI運算工作。

這些晶片主要包括RTX Pro 6000D、RTX Pro 5000及RTX 5090。與華為旗艦產品昇騰910C等中國先進AI晶片相比，這些產品在大多數運算領域的效能較差，但仍足以應付較簡單的AI工作負載，例如推論過程中的「預填」或「提示處理」階段，也就是機器讀取使用者提示詞、尚未開始解碼並生成答案的階段。

輝達表示：「自2022年以來，中國本土工作站晶片及顯示卡製造商經歷了前所未有的成長。美國企業則持續受到雙重限制：一方面是過時的美國出口管制規定，至今仍涵蓋近五年前推出的遊戲產品；另一方面則是中國自身對美國產品進口的限制。」

中國企業青睞輝達工作站晶片，部分原因在於其「CUDA」軟體平台。多數中國科技企業在被迫轉向華為「CANN」等國產替代方案之前，早已使用CUDA。相較下，CANN被認為較不容易上手。不過，DeepSeek正與華為密切合作，改善硬體與軟體效能。華為也運用AI工具，加快將程式語言及相關程式碼從CUDA轉換至CANN。

兩名直接了解相關計畫的人士表示，輝達正推出新款工作站處理器RTX Pro 5500，其效能將超越目前供應中國市場的產品，為基礎AI運算工作提供更好的選擇。

這些人士指出，中國企業已表達採購意願，相關訂單總量超過200萬顆，但這款新型輝達工作站晶片最快要到今年底才開始出貨。

若未受到新的限制，RTX Pro 5500可能進一步提高輝達在中國市場的占有率。在美國實施出口管制之前，輝達在中國AI晶片市場的市占率曾超過90%。

一家中國大型科技企業的高階主管表示：「監管機構正與科技企業溝通，了解他們對輝達RTX Pro 5500的需求是否確有必要。坦白說，答案會是『有必要』。」

報導說，華為、寒武紀、百度、阿里巴巴均未回應置評請求。

精華 FAQ

  • 因國內AI晶片供應仍不足以滿足算力需求，中企便轉向採購符合美國出口管制的輝達遊戲與工作站晶片，將其用於部分AI運算，特別是較簡單的推論前置工作。

  • 今年中國境內AI晶片供應量預估約350萬顆，其中約100萬顆在海外製造，但整體需求估計超過500萬顆，顯示供需缺口仍然明顯，短期內難以完全補上。

  • 因其效能比現有供中國市場的工作站晶片更強，足以支援基礎AI運算，且中國企業已表達超過200萬顆的採購意願；若未受新限制，還可能進一步提升輝達市占。

NVIDIA 輝達 華為

上一則

美股史坦普持平、費半跌幅收斂 美光仍挫跌 銀行股財報喜憂參半

延伸閱讀

路透：Nvidia上半年的中國AI晶片市占下滑 華為版圖擴大

路透：Nvidia上半年的中國AI晶片市占下滑 華為版圖擴大
FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源

FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源
Nvidia想併「美版DeepSeek」 將採收購Groq模式取得人才、技術

Nvidia想併「美版DeepSeek」 將採收購Groq模式取得人才、技術
微軟搭Nvidia晶片叫陣蘋果 新Surface比MacBook Pro便宜400美元

微軟搭Nvidia晶片叫陣蘋果 新Surface比MacBook Pro便宜400美元

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得