差距縮短 AI投資別再盯美國？ 高盛：中國打造的生態系足以競爭

中國人工智慧公司月之暗面所開發的Kimi模型，頗具競爭力。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 高盛指出，美中AI正走向雙軌生態系，中國在模型、晶片與應用上快速追趕，投資人也應重新調整AI布局與選股思維。

高盛 一份新分析報告指出，投資人現在可能需要重新思考AI交易策略，因為圍繞著美國和中國，愈來愈發展出兩個涇渭分明的AI生態系。

以Kinger Lau為首的高盛策略師團隊說，投資人愈來愈注意全球AI的雙頭壟斷論點。一個是以美國和它的關鍵貿易夥伴為中心，一個是在中國形塑而成，反映著地緣政治、國家安全與經濟成長考量。

高盛表示，中國的DeepSeek 、Kimi在大型語言模型方面有所突破，同時也在全力發展半導體先進封裝、先進運算，以及生物工程、航太產業。所以現在中國已經不再只是全球AI建置的主要供應商，已經在創建一個AI生態系，其中涵蓋先進晶片、開放權重大型語言模型、AI應用。

高盛認為，中國這樣的一個生態系，足以與美國所引導的生態系競爭。高盛分析師團隊強調：「重點是，中國與西方國家之間的科技差距，似乎正在縮短。」雖然目前在最先進半導體這一領域，中國還落後幾個世代，「但在AI電力、基礎建設、模型和實體AI應用方面，可能不相上下，甚至領先全球競爭對手」。

隨著高盛看到這些產業樣貌變化，這家華爾街大銀行重新調整對於AI的投資架構。高盛將中國AI概念股分為兩類，一是與西方國家AI花費息息相關的出口商，二是受惠中國自己的AI投資、應用推廣和政策支持的國內公司。

目前這兩類中國AI股的分歧表現已經顯現。出口商股票在2025年初到2026年6月曾經大漲126%，之後在全球AI股拋售潮中，由高點下挫23%。國內公司在修正時，相對抗跌。

中國上市的AI概念股，自DeepSeek在2025年初橫空出世以來，已透過首次公開發行股票（IPO）和股價上漲，創造了近5兆美元市值。現在其市值占中股市值比率達42%。