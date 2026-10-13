我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

教宗良十四世切除肺部結節 術後證實罹患肺腺癌

差距縮短 AI投資別再盯美國？ 高盛：中國打造的生態系足以競爭

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人工智慧公司月之暗面所開發的Kimi模型，頗具競爭力。（美聯社）
中國人工智慧公司月之暗面所開發的Kimi模型，頗具競爭力。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

高盛指出，美中AI正走向雙軌生態系，中國在模型、晶片與應用上快速追趕，投資人也應重新調整AI布局與選股思維。

高盛一份新分析報告指出，投資人現在可能需要重新思考AI交易策略，因為圍繞著美國和中國，愈來愈發展出兩個涇渭分明的AI生態系。

以Kinger Lau為首的高盛策略師團隊說，投資人愈來愈注意全球AI的雙頭壟斷論點。一個是以美國和它的關鍵貿易夥伴為中心，一個是在中國形塑而成，反映著地緣政治、國家安全與經濟成長考量。

高盛表示，中國的DeepSeek、Kimi在大型語言模型方面有所突破，同時也在全力發展半導體先進封裝、先進運算，以及生物工程、航太產業。所以現在中國已經不再只是全球AI建置的主要供應商，已經在創建一個AI生態系，其中涵蓋先進晶片、開放權重大型語言模型、AI應用。

高盛認為，中國這樣的一個生態系，足以與美國所引導的生態系競爭。高盛分析師團隊強調：「重點是，中國與西方國家之間的科技差距，似乎正在縮短。」雖然目前在最先進半導體這一領域，中國還落後幾個世代，「但在AI電力、基礎建設、模型和實體AI應用方面，可能不相上下，甚至領先全球競爭對手」。

隨著高盛看到這些產業樣貌變化，這家華爾街大銀行重新調整對於AI的投資架構。高盛將中國AI概念股分為兩類，一是與西方國家AI花費息息相關的出口商，二是受惠中國自己的AI投資、應用推廣和政策支持的國內公司。

目前這兩類中國AI股的分歧表現已經顯現。出口商股票在2025年初到2026年6月曾經大漲126%，之後在全球AI股拋售潮中，由高點下挫23%。國內公司在修正時，相對抗跌。

中國上市的AI概念股，自DeepSeek在2025年初橫空出世以來，已透過首次公開發行股票（IPO）和股價上漲，創造了近5兆美元市值。現在其市值占中股市值比率達42%。

精華 FAQ

  • 高盛指出，美國與中國正在形成兩個涇渭分明的AI生態系，投資人不宜再只盯著美國市場。隨著中國在模型、基礎建設與應用端加速發展，AI投資邏輯已變得更分化。

  • 高盛認為，中國已不只是AI建置供應商，而是在打造完整生態系，涵蓋先進晶片、開放權重大型語言模型，以及AI應用。同時還延伸到先進封裝、先進運算與其他相關產業。

  • 高盛將中國AI概念股分為出口商與內需受惠股兩類。出口商先前曾大漲126%，但在全球AI拋售潮中回落23%；內需公司則相對抗跌，顯示市場開始區分不同受惠來源。

高盛 DeepSeek

上一則

Nvidia宣布投資法國醫療網站Doctolib 擬用AI改善服務

延伸閱讀

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主
中國生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

中國生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常
AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高

AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高
DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難