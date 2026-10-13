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路透：Nvidia上半年的中國AI晶片市占下滑 華為版圖擴大

國際中心／綜合外電
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報告指出，輝達上半年在中國數據中心人工智慧（AI）晶片市場的市占率降至34%。（...
報告指出，輝達上半年在中國數據中心人工智慧（AI）晶片市場的市占率降至34%。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

受美國出口管制與本土替代推動，Nvidia上半年在中國AI晶片市占降至34%，華為則擴大至28%，非GPU市場更由中國廠商主導。

路透引述國際數據資訊公司（IDC）的一份報告指出，輝達（Nvidia）今年上半年在中國數據中心人工智慧（AI）晶片市場的市占率降至34%，主要受到美國出口管制、及華為等當地競爭對手站穩腳跟的影響。

IDC數據顯示，輝達上半年在中國的AI加速器晶片出貨量年比減少44%至67.8萬組，出貨市占率為34%。IDC未具體說明這34%市占涵蓋哪些輝達產品，也未說明是否包含B200和B300等先進晶片。輝達未回應路透記者的置評請求。

華為同期的AI加速器出貨量為57.2萬組，高於一年前的30多萬組，占市占率為28%。

阿里巴巴旗下的晶片設計部門平頭哥半導體（T-Head）上半年的中國AI晶片市占為7%，之後依序是寒武紀科技的5%、百度旗下昆侖芯的4%，以及海光信息的3%。在IDC追蹤的11家中國晶片製造商中，有九家的出貨量年比都成長。

華府限制中國獲取輝達最強大的AI晶片，從而限制了輝達能在當地銷售的產品陣容。同時，北京方面大力推廣國產替代產品，並要求中國企業進口符合規定的輝達晶片時，必須獲得批准。

輝達執行長黃仁勳曾多次批評華府的出口限制措施，指稱這項政策迫使該公司把中國規模500億美元的AI晶片市場，拱手讓給華為。

中國上半年的AI加速器總出貨量為200.8萬組。其中，IDC表示，繪圖處理器（GPU）的出貨量下滑26%至99.1萬組，原因是符合在中國銷售條件的供應量仍然有限。

其他AI加速器的出貨量增長近80%至101.6萬組，超越GPU。這個類別包括專為特定AI任務設計的晶片。華為、平頭哥、昆侖芯和海光信息共囊括非GPU類別市場的95%。

IDC表示，競爭焦點正從單顆晶片的性能轉向系統級能力，包括晶片在更大規模運算叢集中的協調表現。

IDC預計，今年中國加速器總出貨量將增加19%，即便GPU出貨量將下降9%。

精華 FAQ

  • IDC指出，Nvidia上半年在中國數據中心AI晶片市占降至34%，主因是美國出口管制限制產品供應，加上華為等本地對手迅速站穩腳跟並擴大出貨。

  • 華為上半年AI加速器出貨量達57.2萬組，較一年前的30多萬組大增，市占率升至28%，顯示其在中國AI晶片市場的影響力持續上升。

  • 中國上半年AI加速器總出貨量為200.8萬組，GPU出貨下滑26%，非GPU類別卻成長近80%，且華為、平頭哥、昆侖芯和海光信息合計拿下95%市場。

華為 NVIDIA 輝達

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