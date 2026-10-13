南亞科Q3毛利率衝上85.7% 比台積電還猛

AI摘要 文章摘要整理： 南亞科第3季受記憶體價格飆漲帶動，毛利率衝上85.7%、獲利876.27億元創新高，前三季每股純益49.28元，表現逼近國際大廠。

南亞科12日公布第3季毛利率 85.7%，創新高，改寫台灣半導體晶圓製造業紀錄，比台積電 猛，也比SK海力士等同業出色；單季賺876.27億元（新台幣，下同，約27億美元），平均每天獲利約9.52億元，不僅一季賺贏今年上半年，更超越過去七年獲利總和，每股純益25.4元；前三季稅後純益1638.77億元，每股純益49.28元。

南亞科12日舉行法說會，公布最新財務數字，公司結算，第3季毛利率85.7%，季增6.2個百分點，年增67.2個百分點；營益率80%，創新高，季增6.3個百分點，年增74個百分點。單季毛利率、營益率都是首度站上八成，法人圈驚艷，反映記憶體大缺貨，價格飆漲帶來的正面效益。

南亞科指出，上季銷售量季減中個位數百分比（約4%至6%），惟DRAM平均售價（ASP）季增超過60%，即便出貨量下滑，在價格大漲帶動下，單季稅後純益876.27億元，季增74.6%，並較去年同期增約55倍，營收、獲利同步改寫單季紀錄，且獲利增幅超越營收。

南亞科前三季毛利率約80.45%，較去年同期大增79.83個百分點；營業利益1978.31億元，擺脫去年同期營業淨損65.37億元低潮；營益率74.57%，較去年同期負17.91%大幅提升92.49個百分點；稅後純益1638.77億元，遠優於去年同期虧損44.79億元，每股純益49.28元，優於去年同期每股淨損1.45元。

若拉長時間比較，南亞科2019年至2025年的七年間，歷經記憶體景氣起伏，包含2023年、2024年虧損，盈虧相抵後累計獲利約490億元，今年第3季獲利相當於這七年總和近1.8倍，單季獲利規模已大幅跨越過往水準。

放眼國際同業，南亞科毛利率已逼近美光最新一季財報的86.8%，差距僅1.1個百分點，也高於SK海力士第2季的83.2%。顯示獲利能力已能與國際大廠較勁。