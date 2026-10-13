中工博會「國芯展」秀半導體肌肉 覆蓋晶片設計、製造、封測全產業鏈

中國半導體刻蝕設備巨頭中微公司在展位上展出階段性成果說明。（記者黃雅慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 上海工博會首度增設「國芯展」，從設計到製造、封測完整展示中國半導體自主進展，但業者也坦言仍面臨價格內卷、法規限制與產品品質挑戰。

第26屆中國國際工業博覽會（工博會）12日在上海開幕，值得注意的是，展會首度增設集成電路「國芯展」，覆蓋晶片設計、製造、封測、裝備、材料全產業鏈，除展現中國國產半導體自主創新成果，也促進產業界更多合作。

展會上，中國半導體各環節企業董事長表明當前國產化進度。華虹宏力董事長兼總裁白鵬表示，中國特殊製程晶圓代工ASP（Average Selling Price，平均銷售價格）相對全球ASP的百分比持續提升，將從2024年的66%提升至2030年的76%，特殊製程各細分應用領域「國芯國用」自主供應占比持續提升，至2030年各領域占比均有望達到40%以上。

白鵬也坦言，中國產業競爭內卷激烈，因此對價格有影響，他期許中國半導體特殊製程能往更優技術、有性價比的製程發展，而不是靠價格競爭。他進一步指出，華虹半導體將推進eFlash（嵌入式快閃記憶體）、SPI NOR（小型存儲晶片）、BCD（電源管理晶片）、CIS（圖像感測器晶片）形成壓倒性優勢，力爭2030年晶圓代工市占率分別達30%、50%、20%、35%。

中國半導體設備廠中微公司董事長尹志堯表示，目前，中微公司已從單一刻蝕設備廠商穩步成長為綜合半導體設備平臺企業，累計開發出54種高端半導體設備。

中國電子設計自動化（EDA）軟體近期遭受「卡脖子」，國產替代進度受到關切。中國EDA巨頭華大九天董事長劉偉平稱，目前圍繞卡脖子戰略是「做全、做優、做生態」，現正不斷補全產品鏈，工具覆蓋率從30%提升至85%。未來工作任務上，也要發展華為韜定律、幾何微縮等技術路線。

至於備受外界關注的深紫外光微影設備（DUV）未有實機展出，作為中國DUV主要生產商的上海微電子工作人員面對問詢十分謹慎，直接嚴正表示不受訪與透露訊息。

一家參展的華虹集團供應商、台資半導體設備商表示，就他們所知，因是首屆舉辦，官方會比較重視，但有具體豐富產品展出會是3月半導體設備展。他進一步指，在中業務仍有挑戰，一方面受到美國、台灣等相關產業法規限制，必須時刻因應；另一困難在於中國國產化政策，規定要用本土廠商產品，但部分產品品質不到位。