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台股上市櫃公司9月營收創三高 Q4可望續成長

記者王奐敏／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受AI需求帶動，台股上市櫃公司9月營收與第3季、前九月營收同步創高，法人預期第4季營收與獲利將續成長。

AI產業需求強勁，台股上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元（新台幣，下同，約2069億美元），刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關；第3季營收18.4兆元，創歷史單季新高；前九月營收總額達48.5兆元，年成長率37.6%，同樣創歷年同期新高。法人預期10月、第4季營收將維持成長態勢，且第4季獲利成長幅度將超過營收。

統計至12日，已有1965家上市櫃公司公告9月營收，僅富邦金、國泰金等金融保險業共15家尚未公布，合計金額衝上6.59兆元。若以相同計算樣本來看，9月營收月增8.5%，年成長率高達46.7%；第3季營收18.4兆元，較第2季季增14%，年增49.1%。

以9月營收規模來看，前五大公司依次為鴻海、台積電、緯創、廣達、大聯大，分別為1.15兆元、5118億元、3808億元、3252億元、2195億元。

上市櫃公司9月營收創單月新高家數達186家，較8月162家增加，也較去年9月111家大增。以電子股為最大宗，達144家，遍布PCB、設備、連接元件、被動元件、記憶體、工業電腦、系統整合等，非電族群主要為生技醫療。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清的看法，第4季為消費電子、傳產業的傳統旺季，今年又有輝達新一代Vera Rubin平台新機出貨，預料不僅10月營收將維持成長態勢，且第4季營收、獲利都會成長，第4季獲利成長幅度甚至將超過營收。

陳奕光推估，上市櫃公司第3季獲利約2.1兆元，第4季獲利可望有2.2兆至2.3兆元，今年全年獲利上看8兆元。第4季看好次產業包括IC設計、被動元件，非電族群則看好貨櫃、散裝航運。內需消費的餐飲在普發萬元刺激下，也有機會表現。

黃文清指出，第4季持續看好電子零組件缺貨漲價題材相關，而市值型科技股、台灣50成分股，預期也將持續成長，預期今年上市櫃企業獲利可望較去年成長七成以上。

精華 FAQ

  • 主要受AI產業需求強勁帶動，加上多數電子與相關供應鏈業績同步走高，統計已公告公司9月營收合計達6.59兆元，刷新單月新高，且已連2個月站上6兆元以上。

  • 第3季營收達18.4兆元，創歷史單季新高；前九月營收合計48.5兆元，年增37.6%，同樣寫下歷年同期新高，顯示上市櫃企業整體景氣仍維持強勢。

  • 法人認為第4季是傳統旺季，加上輝達Vera Rubin平台新機出貨，營收可望續增，而獲利成長幅度甚至可能超過營收，部分預估全年獲利上看8兆元。

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