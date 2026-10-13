南亞科屏東建3D IC先進封測廠 拚2028年底量產

AI摘要 文章摘要整理： 南亞科宣布屏東科學園區新廠將投入3D IC先進封測，與林口5A DRAM前段製造分工，鎖定AI記憶體需求，預計2028年底量產。

南亞科屏東科學園區新廠規畫正式出爐。南亞科總經理李培瑛表示，屏東新廠將以3D IC、晶圓對晶圓鍵合（Wafer-to-Wafer Bonding）及晶圓中後段製程為主，與林口5A新廠的DRAM前段製造形成分工，提升整體產能配置與製造效率，預計2028年下半年開始裝機，2028年底量產。

至於選擇屏東建置3D IC先進封裝與測試廠而非雲林，是否有政治考量？李培瑛說，「沒有政治考量」，主要是客戶希望盡快取得產能，經全台評估後，屏東是能最快滿足客戶需求的地點；但也不排除繼續評估其他地區可能性。

南亞科12日舉行法說會，李培瑛在會前記者會指出，隨著AI應用快速擴展，客戶對高容量、高頻寬及客製化記憶體需求持續增加，南亞科除擴充林口5A新廠DRAM產能，也決定自行投資屏東3D IC先進封裝測試廠，藉由前段晶圓製造與中後段製程分工，建立更完整的AI記憶體製造能力。

其中，林口5A新廠將以先進DRAM製程及晶圓生產為核心，總投資金額近4800億元（新台幣，約150億美元），預計2027年第1季開始裝機，2028年底月投片量達3萬片；屏東廠則承接3D IC、晶圓堆疊及鍵合等中後段製程，有助於提高產能調度彈性及整體製造效益。

所謂中後段主要是將前段製程生產完成的DRAM晶圓，再交至新廠進行矽鑽孔、晶圓堆疊，疊成好幾層相近高頻寬記憶體（HBM）的產品，再交給模組廠把伺服器等相關處理器完成組裝，之後再交給系統廠組成伺服器、AI機櫃，出貨給雲端服務供應商、AIPC等AI應用業者。

至於屏東新廠投資規模，李培瑛表示，目前未確定整體資本支出，初期以廠房營建為主，後續再投入設備，投資金額預期低於林口5A廠，現階段完全用南亞科自有資金，並依客戶需求規畫。研發工作初期仍集中在北部，屏東則以生產製造為主，將陸續招募及培訓製程、設備工程師。

隨著AI相關營收占比已突破20%，且預期2027年至2029年持續提升，南亞科將透過林口前段製造與屏東中後段製程的整合布局，擴大客製化AI記憶體商機。