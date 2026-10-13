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受惠AI熱潮 台塑四寶Q3獲利增4.8倍

記者任君翔／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受惠AI熱潮與需求回溫，台塑四寶第3季合計獲利暴增至762.79億元，南亞、台塑化創新高，前三季獲利也全面翻紅。

台塑四寶12日公布第3季獲利暨9月營收，單季稅後純益合計762.79億元（新台幣，下同，約23億美元），年增逾4.8倍，季增18.7%；前三季稅後純益1847.27億元，遠優於去年同期虧損83.22億元。

台塑四寶上季獲利躍進，反映AI熱潮帶來的正面效應。其中，南亞、台塑化第3季及前三季獲利雙創新高，南亞前三季大賺逾一股本，每股純益10.07元。

四寶9月營收合計1697.69億元，年增51.9%；第3季合併營收合計4787.81億元，年增41.2%；前三季營收合計1.23兆元，年增19.3%。四家公司9月營收均呈現「年月雙增」，其中，台塑化、南亞年增率都超過五成。

南亞第3季純益388.3億元，創新高，年增約10.9倍，每股純益4.9元；前三季純益798.4億元，擺脫去年同期虧損4.07億元低潮，每股純益10.07元。南亞9月營收344.23億元，年增55.3%，寫近54個月新高；第3季營收955.97億元，年增49%。

台塑化第3季稅後純益262.89億元，創單季新高，年增約206.1%，每股純益2.76元；前三季純益674.74億元，同期最佳，年增約13.2倍，每股純益7.08元。台塑化9月營收869.28億元，年增65.6%；第3季營收2436.54億元，年增49%。

台化第3季純益54.18億元，年增203.2%，每股純益0.92元；前三季稅後純益177.52億元，優於去年同期虧損54.95億元，每股純益3.03元。台化9月營收334億元，年增44.8%；第3季營收952.24億元，年增36.9%。

台塑第3季純益57.39億元，優於去年同期虧損6.02億元，每股純益0.91元；前三季純益196.6億元，比去年同期虧損71.77億元出色，每股純益3.09元。9月營收150.18億元，年增7.1%；第3季營收443億元，年增6.2%。

精華 FAQ

  • 台塑四寶第3季合計稅後純益762.79億元，較去年同期大增逾4.8倍，且比第2季再增18.7%。前三季合計稅後純益1847.27億元，也明顯優於去年同期虧損83.22億元。

  • 南亞與台塑化第3季及前三季獲利雙創新高。其中南亞前三季賺798.4億元，每股純益10.07元；台塑化前三季賺674.74億元，每股純益7.08元，成為四寶中最亮眼的受惠者。

  • 四家公司9月營收合計1697.69億元，年增51.9%；第3季合併營收4787.81億元，年增41.2%，前三季營收1.23兆元，年增19.3%。整體顯示AI熱潮帶動下游需求回升。

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