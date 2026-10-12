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封測業迎最強漲價潮 日月光、京元電等大進補

記者李孟珊／台北報導
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AI摘要

文章摘要整理：

AI晶片需求暴增、測試與封裝難度升高，帶動封測產能供不應求，市場罕見出現1至3成的漲價潮，日月光、京元電等業者可望明顯受惠。

半導體封測業迎來「史上最強漲價潮」。業界傳出，由於AI晶片測試時間持續拉長，加上雲端大咖紛紛推出自研晶片，近期封測市場產能嚴重供不應求，業者「隨時都在漲價」，漲幅上看一至三成，小客戶急件價格甚至翻倍漲，日月光投控、京元電、力成、欣銓等大進補。

封測業者向來不評論報價走勢。業界直言，過往封測市場相對晶圓代工、記憶體等波動幅度較小，普遍一年議價一次，且多是小幅度調整，最近罕見出現大漲價，尤其一線晶片廠先前在晶圓廠完成投片，放置於晶圓銀行（Wafer Bank）、尚未封測的晶圓近期陸續趕著出貨客戶，引發龐大封測需求，並推升報價。

業界分析，輝達、超微等AI晶片大廠持續推出新平台，伴隨AI算力需求持續指數型上升，客戶下單力道也相當積極，幾乎包下未來一至二年AI晶片產能，從晶片設計端、晶圓代工及相關半導體設備需求都呈現火熱情況，封測產業同步吹起漲價風。

尤其輝達、超微等大廠推出的新款AI晶片全面採用2奈米、3奈米先進製程之際，在CoWoS先進封裝不僅導入更高容量的HBM，規格更是拉到堆疊層數更高的HBM4，加上後續更將在平台上整合過去從未採用的共同封裝光學（CPO），使得封裝難度大增、測試時間同步拉長，同時，AI大廠對封測廠開出的價格也相當「漂亮」，讓封測業界迎來AI晶片塞爆產能盛況。

另一方面，雲端大廠擴大投入自研AI晶片力道，包括Google、微軟、Meta、亞馬遜等都已與晶圓代工及封測廠敲定明年產能，伴隨OpenAI、Anthropic等新秀也開始有自研AI晶片需求，讓整體封測市場產能更加吃緊。

供應鏈透露，AI晶片需求強勁帶動之下，已開始排擠到既有非AI晶片的封測產能，使得封測廠近期大幅調漲報價，漲幅一到三成不等，並且是「隨時都在漲價」，小客戶若有急單需求，價格可能翻倍跳增。

因應客戶強需求，主要封測廠已開始在台灣、東南亞、北美等地大舉擴增新產能，預期有望在2027年逐步展現效益，然而，短期內新產能供應仍有限，難以填滿這波AI商機帶來的龐大封測缺口。

精華 FAQ

  • 主因是AI晶片測試時間拉長、封裝複雜度提高，加上雲端大廠與AI晶片大廠持續擴產，讓封測產能長期吃緊，供需失衡推升報價。

  • 目前封測報價多為1至3成的調漲，若是小客戶急件，價格甚至可能翻倍。由於AI晶片優先占用產能，非AI晶片訂單也受到排擠。

  • 日月光投控、京元電、力成與欣銓等業者可望明顯進補。雖然各家已在台灣、東南亞與北美擴產，但新產能要到2027年後才較能顯現效益。

輝達

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