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南韓投資人買A股最愛長鑫 占比逾5成

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

南韓投資人今年前三季積極加碼中國股市，A股買超集中於半導體鏈，長鑫科技以4207萬美元居首，ETF也成為主要配置標的。

南韓證券存托結算院（SEIBro）數據顯示，南韓投資人今年前三季積極布局中國股市，淨買入前15名A股合計約7987萬美元，其中長鑫科技以4207萬美元居冠，占比逾五成。

中國基金報引述SEIBro數據報導，今年前三季，南韓投資者淨買入長鑫科技占前15名總額約53%，是第二名的近十倍。而半導體產業鏈是韓國投資者淨買入最集中方向，除長鑫科技外，立昂微、華夏國證半導體晶片ETF、德明利 、長電科技 、中微均進入買超前15名。

今年前三季，韓國投資者淨買入金額前15名的港股合計約2.28億美元，同期淨買入前15名A股合計約7987萬美元。其中，Global X中國半導體ETF淨買入金額高居榜首，前三季淨買入金額為5257萬美元。中際旭創H股以約4348萬美元緊隨其後，兩者合計占淨買入前15名總額的四成以上。Global X為韓國資產管理機構未來資產旗下的ETF品牌。

ETF也是南韓投資者喜愛標的，前15名中有六檔ETF，南韓投資者對其淨買入金額合計約1.28億美元，占淨買入前15名總額的約56%。這些ETF覆蓋半導體、電動車及電池、滬深300指數、恒生科技指數和科創50指數等市值型或主題指數產品。

精華 FAQ

  • 依SEIBro數據，南韓投資人今年前三季淨買入A股最集中的是長鑫科技，金額達4207萬美元，約占前15名A股總額的53%，明顯高於其他個股。

  • 資金明顯集中在半導體產業鏈，除長鑫科技外，立昂微、德明利、長電科技、中微等也入列；同時ETF很受歡迎，涵蓋半導體、電動車電池與指數型產品。

  • 今年前三季，韓國投資者淨買入前15名港股合計約2.28億美元，A股前15名則約7987萬美元；港股規模明顯更大，其中Global X中國半導體ETF居港股榜首。

南韓

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