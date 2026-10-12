為「跨境與貿易業務」囤銀彈 中國外銀搶人民幣大作戰

AI摘要 文章摘要整理： 在人民幣走強背景下，多家外資銀行以高利率發行人民幣大額存單吸收存款，藉此儲備負債以推動跨境與貿易業務，並補強零售短板。

中國多家外資銀行近期反常地將焦點轉向常規的人民幣大額存單攬儲戰，以高於中國國有銀行與股份制銀行的利率積極吸收人民幣存款。意味在人民幣走強背景下，外資銀行正調整策略，為「跨境與貿易業務」儲備人民幣。

有台資背景的永豐銀行（中國）9月底公告發行三年期人民幣個人大額存單，起存金額人民幣20萬元，最高年化利率1.92%；東亞銀行（中國）近期公告大額存單產品說明書顯示，該行於近期發行三年期人民幣個人大額存單，起存20萬元，年化利率1.90%。

除了長期限產品外，外資銀行也推出短期限大額存單，比如滙豐中國上線多款人民幣大額存單，起存門檻人民幣20萬元，其中一款3個月產品年化利率約1.25%；渣打中國推出多款人民幣大額存單，1年期產品起購金額20萬元；星展中國於10月期間發行人民幣個人大額存單，期限1個月，起存20萬元，年化利率1.05%等。

市場研究分析指出，外資銀行此舉並非盲目轉型全面與中資銀行打價格戰。對於外資銀行在陸經營策略調整，21世紀經濟報導，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析原因有二：一是近期人民幣持續走強、市場持有意願增強，外資銀行要擴大跨境支付結算、貿易融資、財富管理等業務，前提是先有足夠的人民幣負債，發行大額存單有助於增加負債；二是為了補齊零售短板。

外界關注前述舉措是否為長期趨勢起點，有觀點認為，目前中國外資銀行做法更偏向階段性戰術動作。