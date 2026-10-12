中國人社部：將推動AI產業創造就業

AI產業已成為中國未來五年經濟發展的重要引擎。圖為民眾觀看機器人舞蹈。 （新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國人社部指出，就業形勢總體穩定，接下來將透過青年就業支持、AI促就業行動與技能培訓，推進高質量充分就業。

中國人社部10日表示，今年前九個月城鎮新增就業1052萬人，前八個月城鎮調查失業率 均值為5.2%，就業形勢總體穩定。接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，開展適應人工智慧 （AI）發展促就業行動。

中國人社部副部長李忠10日出席國新辦舉行的「十五五時期推進就業和社會保障高質量發展有關情況」記者會時，作上述表示。他表示，前段時間，實施就業優先戰略「十五五」規畫、人社事業發展「十五五」規畫等一批規畫相繼推出，明確了未來五年人社事業發展的任務書、施工圖。人社部將實施就業優先戰略，促進高質量充分就業。今年1至9月，城鎮新增就業1052萬人、完成全年目標任務的87.7%，前8個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定。

李忠指出，接下來，人社部重點實施「兩個計畫」，即高校畢業生等青年就業支持計畫、靈活就業和新就業形態勞動者就業質量提升計畫，並開展「五項行動」，包括適應人工智慧發展促就業行動等，以及健全「四個方面制度機制」，重點是制定推出新就業形態勞動者權益保障辦法。此外，還將健全最低工資標準調整機制。

李忠提出，將加大「投資於人」力度，加快塑造現代化人力資源。力爭「十五五」時期，開展補貼性職業技能培訓5000萬人次，新增取得技能證書4000萬人次、其中取得高級工以上技能證書1400萬人次。同時，深入實施專業技術人才知識更新工程，每年培養培訓100萬名高層次、急需緊缺和骨幹專業技術人才。通過各方共同努力，讓人才優勢更加彰顯，發展活力持續迸發。