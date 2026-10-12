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台塑攻半導體 評估擴大美國製造

記者任君翔／台北報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台塑看好美國製造帶動半導體化學品需求，正評估在德州擴大布局，並依客戶設廠地點與需求再提出具體投資規畫。

全球晶圓代工龍頭傳出有意前進德州設立美國第二園區，對此，台塑董事長郭文筆透露，台塑在德州擁地理優勢，正評估擴大電子化學品美國製造計畫，積極支持客戶擴產。

郭文筆強調，相關投資仍須視客戶設廠計畫而定，待設廠地點與需求明朗後，才會進一步研擬具體規畫。

郭文筆指出，台塑在德州已有完整的石化生產基地，若晶圓大廠選擇在當地設廠，台塑可望運用既有生產基地及原料供應優勢，縮短化學品運輸距離、降低物流成本。

郭文筆表示，台塑在台灣已是半導體精細化學品的主要供應商之一，但美國物流運輸費用高昂，若客戶選擇在德州擴產，相較於亞利桑納州，與台塑既有基地的距離很近，有利於就近供應。

他表示，目前台塑正評估多項半導體化學品在美國布局的可行性，部分產品仍評估中，部分已完成評估。不過，後續是否進一步投資，仍須待客戶確定設廠地點及計畫後，才能提出具體規畫。

台塑瞄準「美國製造」帶動的半導體化學品需求，持續尋找合作夥伴，建構美國半導體化學品供應體系。上月宣布攜手台紙公司，共同成立合資公司「FTA Tech, LLC」，於台塑美國德州廠區合資興建電子級鹽酸廠。

台塑表示，新廠將以台塑美國公司食品級鹽酸為原料，再進一步純化為電子級鹽酸。該投資案由台塑及台塑美國公司各持股25％，台紙公司持50％，預估投資金額1.29億美元，預計2028年12月投產。

台塑積極布建電子化學品版圖。在電子級異丙醇（IPA）方面，台塑5月宣布增資轉投資公司台塑德山5億元，擴建高雄林園廠二期，新增年產3萬噸產能，預計2028年9月投產，屆時電子級IPA年產能將倍增至6萬噸。此外，台塑德山也建置電子級IPA廢液回收系統，透過回收再精製，提高資源循環利用效益。

此外，在氫氟酸部分，台塑旗下台塑大金規劃投資逾19億元擴建高雄大發廠，並進行仁武廠產能改善工程，以因應先進製程需求。台塑今年也宣布，與日本大賽璐合資成立「台塑大賽璐精密化學」，規劃投資建置電子級光阻稀釋劑廠，預計2028年底投產。

精華 FAQ

  • 台塑認為德州具地理與供應鏈優勢，若晶圓廠在當地設廠，可縮短化學品運輸距離、降低物流成本，並就近支援客戶擴產需求。

  • 台塑已與台紙成立合資公司FTA Tech, LLC，在德州廠區興建電子級鹽酸廠，預估投資1.29億美元，預計2028年12月投產，作為美國布局的重要起點。

  • 台塑在台灣也積極擴充電子級IPA、氫氟酸與光阻稀釋劑產能，包含林園廠二期、大發廠擴建及與大賽璐合資的新廠，展現全面卡位半導體供應鏈。

德州

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