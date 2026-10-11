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庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

記者賴錦宏/即時報導
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10月11日下午2點，庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影...
10月11日下午2點，庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流，引起果粉哄動。（取材自廣州日報）

AI摘要

文章摘要整理：

剛卸任蘋果CEO的庫克以董事長身份首訪中國，先後現身廣州Apple Store及蘭圃探班，與創作者交流影像工作流並再度展現對中國文化的興趣。

10月10日剛剛卸任蘋果公司CEO的庫克Tim Cook）以董事長的新身份第一次訪問中國。11日下午2時許，庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流。期間吸引無數果粉「追星」，讓整間蘋果零售店擠得水洩不通。

據廣州日報報導，廣州天環廣場店是廣州首家Apple Store零售店，2016年開幕。每逢蘋果新品發售，這裡常常排隊，是廣州不少消費者購買和體驗蘋果產品的重要站點。 ‌

10日，庫克亦個人微博發帖，分享自己到蘭圃，現身青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場探班。期間，庫克現場觀摩了詠春傳承人行雲流水的招式對決，並與主創團隊就移動影像與專業工作流進行交流，庫克聲言，自己對中國傳統文化舞獅和中國書法的深厚興趣與喜愛。

在充滿嶺南風情的園林實景中，他探班了青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場，近距離感受創作者如何運用全新iPhone 18 Pro系列的攝像頭系統記錄與詮釋中國傳統武術之美。

今年9月1日，庫克卸任蘋果公司CEO，轉任董事會執行董事長。據悉，本次是庫克第二次到廣州。上一次，是九年前。2017年12月，《財富》全球論壇在廣州開幕，庫克以蘋果公司CEO的身份登台。登台當天上午，他還去看了廣州一家做前置鏡頭的供應商。

10月10日，庫克在廣州蘭圃，現身青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場探...
10月10日，庫克在廣州蘭圃，現身青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場探班。（取材自廣州日報）

精華 FAQ

  • 他在11日下午2時許現身廣州天環廣場Apple Store零售店，與現場人士交流，吸引大量果粉圍觀，令店內一度擠得水洩不通，成為全程焦點。

  • 庫克在10月10日剛卸任蘋果公司CEO，並轉任董事會執行董事長；這次則是他以董事長新身份首次訪問中國，行程引起外界高度關注。

  • 10日他到蘭圃探班青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場，觀摩詠春招式對決，並與團隊交流移動影像、專業工作流及中國傳統文化。

庫克 Tim Cook 微博

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