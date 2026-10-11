清朝最厭世「表情包畫家」 八大山人「个山雜畫冊」港幣6130萬落槌

八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」，有八大山人傳世唯一兔畫。（蘇富比提供）

AI摘要 文章摘要整理： 清初畫家八大山人《个山雜畫冊》在蘇富比香港秋拍以港幣6130萬落槌，作品兼具遺民情懷、書法變法與網路世代喜愛的厭世表情風格。

今年是清初畫家八大山人四百周年誕辰。八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港 秋拍舉槌，以港幣6130萬(約781萬美元)的天價成交。

八大山人可說是清朝最神秘的畫家。他本名朱耷，是明朝寧王後裔，19歲時清兵入關、明朝滅亡。國破家亡的他，為了避禍而落髮為僧、還當過道士，甚至曾裝瘋以隱蔽身份。

「八大山人」是朱耷晚年最著名的名號。面對國破家亡、世態炎涼，朱耷以「八大山人」為號，落款時四個字形成「哭之」或「笑之」形狀，暗喻畫家哭笑不得的內心世界，被網路世代形容為「表情包畫家」。此次首現拍場的「个山雜畫冊」，就是此一「表情包」首次出現的八大山人作品。

「个山雜畫冊」繪於康熙23年（1684年），畫冊原有十二開，現存九開，畫作包含花鳥、魚、兔子，其中的兔子是八大山人傳世唯一兔畫。

八大山人筆下的魚、鳥、鹿等動物，常被畫成黑眼珠點在眼圈上方、露出大片眼白的「翻白眼向天」神情，隱喻畫家對世道的看法—白眼象徵對清廷統治的不屑與冷眼旁觀，對命運的無聲吶喊。這樣的厭世畫風在「个山雜畫冊」展露無遺。八大山人也因「翻白眼」、「表情包」等厭世畫風準確戳中網路世代，頗受年輕世代歡迎。

蘇富比表示，「个山雜畫冊」曾由清代藏書家曹步郇舊藏，20世紀中葉流落南洋，由新加坡著名畫家陳文希收藏。1970 年代經國學大師饒宗頤考釋發表後，價值遂為世人所矚目，至今出版著錄逾四十次。

全冊題詩多引經據典，隱喻明亡後的遺民情懷；草書結體欹正參差並大量運用古字異體，正處於其書法風格向晚期「八大體」轉折的關鍵變法期；繪畫則取材海棠、靈芝、八哥、竹、兔、魚、芋、花、芭蕉等日常物象，以簡練誇張的筆墨與渴濕交錯的線條，呈現別具禪意的水墨韻味。

八大山人名號首次現身的「个山雜畫冊」上週於蘇富比香港秋拍舉槌，以港幣6130萬的天價成交。（蘇富比提供）