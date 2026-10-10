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中國十一長假期間 北京、杭州等25城房市交易火熱

記者林宸誼／綜合報導
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10月1日至7日，中國重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京增幅...
10月1日至7日，中國重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京增幅超150%；圖為雄安新區啟動區創新坊項目正在進行外立面施工作業。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一假期重點城市房市成交回暖，北京、杭州等多城新房與中古屋網簽年增明顯，惟熱度主要集中於剛需與核心改善盤，市場分化仍持續。

中國十一假期多個重點城市樓市成交活躍。中指研究院數據顯示，10月1日至7日，重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京、浙江杭州增幅超150%，浙江寧波、山東威海、山東泰安增幅超200%。

重點11城中古屋住宅日均網簽套數年增42.8%，其中山東青島增幅超70%，浙江溫州增長超過50%，上海、廣東深圳、廣東佛山均高於30%。

業內人士認為，十一假期房企以特價房源、購房補貼、車位優惠等促銷，部分城市推出購房節、房交會，加上節前供應放量和「9·29」購房貸款貼息政策，部分專案到訪增加，重點城市成交活躍；但城市、樓盤間分化仍明顯，「銀十」成交熱度能否延續尚待觀察。

證券時報報導，十一假期，北京、杭州新房網簽面積分別年增157%、169%；寧波、威海、泰安分別增長219%、269%、263%。

中指研究院指出，北京成交活躍，主要因9月新房供應放量，中下旬以來多個熱點項目開盤熱銷。假期期間，房企普遍推出主題活動及十一專屬優惠，例如假期專屬折扣、贈送物業費、車位優惠等，吸引意向客戶到訪。

在政策利多與房企促銷相加帶動下，市場熱度延續，多個樓盤到訪量明顯回升，部分熱點專案樣品屋出現排隊現象。不過，北京新房市場分化依然明顯，高得房率、準現房、地鐵沿線的「好房子」改善盤去化較好，遠郊弱配套項目仍以價換量。

杭州方面，十一假期市場活躍度有所回升，中指研究院認為，主要是房企普遍加大行銷力度，特價折扣、到訪禮、老帶新獎勵等措施密集推出，剛需客群率先入場，總價人民幣150萬元以內項目到訪量明顯增加。

部分專案日均到訪超百組，小戶型下定占比較高；改善需求同步釋放，西湖區、蕭山市北等板塊項目開放日到訪量較大，龍頭房企假期日均銷售額超過人民幣上億元。整體來看，杭州「銀十」開局良好，但熱度高度集中於剛需盤及核心改善盤，中遠郊及中間價位段仍承壓，市場分化格局延續。

精華 FAQ

  • 根據中指研究院數據，10月1日至7日，重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，北京、杭州、寧波、威海、泰安等城市增幅尤其突出，顯示假期成交明顯升溫。

  • 北京與杭州一方面受節前供應放量、熱點項目開盤熱銷帶動，另一方面房企推出特價折扣、物業費贈送、車位優惠等促銷，疊加「9·29」貼息政策，吸引大量到訪。

  • 目前看來，十一假期帶動市場熱度回升，但北京、杭州等地仍呈現明顯分化，剛需盤與核心改善盤較熱，遠郊與中間價位段承壓，因此「銀十」能否持續仍有待觀察。

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