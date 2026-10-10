記憶體成本飆升 華為、小米手機同步漲價1成

華為、小米手機漲價約一成。圖為小米17 Ultra手機。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 受記憶體成本居高不下影響，華為與小米多款手機在9日同步調漲，中高端機型平均漲幅約1成，顯示成本壓力已難由廠商自行吸收。

中國手機品牌再現漲價潮，受記憶體成本持續上漲影響，華為 、小米 旗下多款在售機型9日再次同步漲價。其中華為nova 16系列統一漲價400元人民幣（幣值下同，約60美元）；小米17 Ultra全系漲幅達到1000元（約149美元），兩家品牌平均漲幅約一成。

這是「十一」長假後，中國手機廠商首次漲價，並且是中高端產品為主，顯示記憶體成本居高不下，就連毛利率較高的中高端手機也無法吸收成本，不得不漲價。

這並非華為、小米2026年的首次漲價，華為曾在9月1日對Mate 80系列手機調漲800至1000元；小米則在8月、9月已先後兩輪對小米17系列、紅米REDMI K90系列調漲200至500元。

快科技報導，華為商城最新消息顯示，華為nova 16系列售價已調漲，其中nova 16、nova 16 Pro各版本統一漲價400元，nova 16 SE各版本上漲200元。

具體來看，華為nova 16 12GB+256GB版本由發布時2999元，上調至3399元，12GB+512GB版本由3499元漲至3899元。

小米17 Ultra系列9日也同步調漲售價，全系漲價達到1000元。其中，小米17 Ultra標準版售價由6999元漲至7999元，定位更高的徠卡版則由7999元漲至8999元。