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斥資3.48億美元 台廠光寶在德州建新廠 加速AI電源製造布局

記者籃珮禎／綜合報導
電源大廠光寶科9日代美國子公司LITE-ON, INC.公告，與統包工程商簽訂工...
電源大廠光寶科9日代美國子公司LITE-ON, INC.公告，與統包工程商簽訂工程合約，將投資3.48億美元，以自地委建方式興建德州McKinney（麥金尼）新廠。圖為光寶科。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

光寶科為滿足AI客戶需求，啟動德州新廠與多項海內外投資，從電源、散熱到光通訊全面強化AI與資料中心供應鏈布局。

電源廠配合AI客戶需求積極擴產，電源大廠光寶科9日代美國子公司LITE-ON, INC.公告，與統包工程商簽訂工程合約，將投資3.48億美元，以自地委建方式興建德州McKinney（麥金尼）新廠。

光寶科近期投資動作頻頻，加速海內外AI電源製造與關鍵技術布局。相關美國投資計畫，董事會在今年4月拍板規模達9.19億美元，7月確定落腳德州麥金尼市，占地逾65萬平方英尺，將導入高壓直流電源機櫃與AI基礎設施製造，9日土建工程簽約，新廠建置邁入實體施工階段。

光寶科海外非中國產能擴張同步延伸至東南亞。董事會今年4月同步通過越南子公司1.49億美元增資案，因應營運成長與擴產資本支出需求。公司積極擴大北越生產基地，支應網通與雲端電源訂單，與北美新廠形成海外高階產能雙核心架構。

此外，光寶科本月初董事會通過兩大投資案，包含斥資88.5億元台幣（約2.8億美元）擴增高雄分公司產能與購置設備，並同步透過美國全資子公司採反三角合併方式收購電動車充電管理軟體商AmpUp，取得100%股權，藉此補足能源管理軟體能力。

針對資料中心最關鍵的散熱瓶頸，光寶科9月以1.76億美元策略投資波蘭液冷散熱廠DCX約25%股權。主要合作開發櫃列式與設施級冷卻液分配單元，打造AI資料中心整合式電源與液冷方案，跨入次世代散熱架構。

高速傳輸領域同樣未缺席，光寶科7月底董事會通過以3430萬美元，策略投資新加坡磷化銦光通訊元件廠DenseLight，取得約21%股權與一席董事。

光寶科日前法說會強調，今年度資本支出已三度上調至180億元台幣。

精華 FAQ

  • 光寶科透過美國子公司投資3.48億美元，以自地委建方式在德州麥金尼興建新廠，預計導入高壓直流電源機櫃與AI基礎設施製造，強化北美AI電源產能。

  • 公司同步在越南增資1.49億美元擴大北越基地，並通過88.5億元台幣擴增高雄產能，另以美國子公司收購AmpUp，補足能源管理軟體能力。

  • 光寶科除電源製造外，也以1.76億美元投資波蘭DCX發展液冷散熱，並以3430萬美元投資新加坡DenseLight切入光通訊，形成電源、散熱與傳輸的整合布局。

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