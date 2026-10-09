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扶持民間企業拚AI 中國推「國家專案」

記者林宸誼／即時報導
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全球數字貿易博覽會9月22日在浙江杭州舉行前夕，保潔員和機器人「搭檔」配合演示公...
全球數字貿易博覽會9月22日在浙江杭州舉行前夕，保潔員和機器人「搭檔」配合演示公廁清潔。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國務院發布新質生產力意見，以國家專案、金融支持與制度優化扶持科技企業，並全面推動AI及未來產業發展。

中美AI領域競爭日趨激烈，中國國務院9日印發「關於發展新質生產力的意見」，以「國家專案」支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。鼓勵企業全面實施「人工智慧+」行動，並推進人工智慧（AI）對傳統產業的改造。

新華社刊發「意見」，圍繞科技創新、產業創新、發展方式創新、體制機制創新、人才工作機制創新五方面，提出19項重點舉措，系統闡釋了發展新質生產力的指導思想、方法路徑和工作要求。

央視新聞報導，國家發展改革委創新驅動發展中心副主任林曉鋒表示，符合國家戰略需求的企業研發專案按程序上升為國家專案，鼓勵企業牽頭國家科技任務，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

「意見」要求全面實施「人工智慧＋」行動，加快人工智慧手機、電腦、人形機器人及智能網聯新能源汽車等新一代智能終端應用，突破人工智能基礎理論和核心技術，強化算力、算法及數據供給。

產業發展方面，「意見」提出加快發展新一代信息技術、新能源、新材料、智能網聯新能源汽車、機器人、生物醫藥、航空航天。

未來產業方面，文件提出前瞻布局量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口（介面）、具身智能及第六代移動通信（6G）等領域。當局將建立未來產業投入增長和風險分擔機制，引導社會資本持續加大投入。

文件還提出推動低空經濟和商業航天健康有序發展，但須避免「內卷」。

金融支持方面，文件提出鼓勵和規範發展天使投資、風險投資及私募股權投資，更好發揮政府投資基金的引導帶動作用，壯大支持早期科技創新和長期研發的「耐心資本」，並支持優質科技企業上市融資。

精華 FAQ

  • 核心是以發展新質生產力為主軸，透過制度創新、科技創新與金融支持，扶持優質科技企業成長，並將AI與未來產業納入國家發展重點。

  • 文件要求全面實施「人工智慧+」行動，重點推進AI手機、電腦、人形機器人與智能網聯新能源汽車等應用，同時強化算力、算法和數據供給。

  • 符合國家戰略需求的企業研發專案可按程序上升為國家專案，並鼓勵民營企業牽頭國家科技任務，承擔重大技術攻關，搭配上市融資與投資支持。

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