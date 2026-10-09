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中國2026年十一長假出遊人次、消費均成長 全國辦了125場演唱會

記者陳宥菘／即時報導
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中國「十一」長假時，北京熱門景點遊客如織。圖為10月2日北京故宮博物院前的人潮。...
中國「十一」長假時，北京熱門景點遊客如織。圖為10月2日北京故宮博物院前的人潮。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國2026年十一黃金周出遊與消費雖受假期天數縮短影響，但按日均仍較去年成長，演唱會、入境旅遊與夜間經濟也帶動文旅市場熱度。

中國為期七天的「十一」黃金周落幕，中國文旅部9日公布，假期間國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費7383.7億元人民幣（幣值下同，約1097.5億美元），雖規模都比去年八天連假小，但從日均比較，數據較去年雙雙成長。

中國今年「十一」黃金周自10月1日至7日，為期七天。新華社報導，中國文旅部公告，今年「十一」假期，中國全國文化和旅遊市場平穩有序。

根據文旅部數據中心測算，假期七天，全國國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費7383.7億元。按可比口徑（日均）計算比2025年分別增長6.3%、4.3%。

回顧2025年的中國「十一」長假，國內出遊8.88億人次、國內出遊總花費8090.06億元，但去年十一與中秋假期合計共有八天。

中國文旅部表示，今年「十一」期間，演出市場火熱，全國舉辦大型演出180場次，其中演唱會125場次、音樂節55場次。

此外，入境旅遊市場活躍。中國全國共接待入境遊客298.3萬人次，按可比口徑（日均）比2024年、2025年分別增長19%、6.5%。

十一長假期間也是中國力推的文化和旅遊消費月，各地舉辦各種各樣吸引遊客的文旅活動，發放超過3.1億元消費補貼，持續釋放消費動能，此外，夜間文旅經濟蓬勃發展，中國各地集中推出夜間演藝、國風古鎮夜遊、光影秀等活動，打造全時全域消費場景。國家級夜間文化和旅遊消費集聚區累計夜間客流量1.07億人次，年增5.6%。

精華 FAQ

  • 文旅部公布，七天假期內國內出遊達8.26億人次，國內出遊總花費為7383.7億元。雖然總量略低於去年八天連假的規模，但整體仍維持高檔。

  • 因為今年十一黃金周只有7天，去年則是與中秋合計8天，假期長度不同會影響總量比較。若按可比口徑計算日均，今年出遊與消費分別成長6.3%和4.3%。

  • 假期中全國舉辦180場大型演出，其中演唱會125場、音樂節55場；同時發放超過3.1億元消費補貼，並推動夜間演藝、夜遊與光影秀，帶動夜間客流達1.07億人次。

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