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台積Q3營收創新高 9月又衝破5000億元

記者尹慧中／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受惠輝達新平台與蘋果新機需求，台積電9月及第3季營收雙創新高，表現優於法人預期，全年展望與資本支出也維持強勁上修趨勢。

台積電8日公告9月營收5118.57億元，月減0.6%，年增54.6%，為單月同期新高。累計今年前九月營收約3兆8987.27億元，年增41.1%，創同期新高。第3季營收1兆4942.43億元，季增17.6%，年增約54.6%，創單季新高。

法人分析，受惠輝達Vera Rubin新平台推出與蘋果新機等挹注，台積電第3季新台幣營收高於預期。

法人先前預估，台積電9月營收介於4448億元至4832億元，月減6.1%至13.6%間。台積電昨日公布數字優於法人預期；法人也估計台積電第3季美元營收超越財測，惟仍以公司正式公告為準。台積電預計本月15日舉行第3季法說會，目前為緘默期。

台積電前次法說會釋出今年第3季財測，美元營收446億-458億美元，再挑戰新高，以中間值換算約季增12%；毛利率65-67%、營益率56-58%。以1美元兌新台幣32元的匯率計算，法人原估計台積電第3季新台幣營收介於1兆4272億元至1兆4656億元，實際為1兆4942.43億元，高於預期約1.9%至約4.5%。

台積電基於客戶持續強勁的結構性需求，先前已二度上修全年展望，預期2026年美元營收年增幅可望略高於40%，法人樂觀預期實際美元營收全年增幅可望達到45%以上。

台積電也在先前法說會大舉上修今年資本支出估達600-640億美元，調幅約7%至14.3%，中間值約上修10.7%。台積電指出，與客戶及客戶的客戶密切合作以規劃產能，目前有逾500家不同客戶。且因製程技術的複雜性增加，台積電指出，與客戶接觸啟動專案的前置時間，現在至少要提早二至三年。

台積電關鍵大客戶Nvidia輝達(另稱英偉達)已預告，Vera Rubin第3季開始出貨，2027年第1季規模進一步擴大。法人看好，台積電客戶需求穩健，下半年單季3奈米營收占比將首度超越5奈米，2奈米營收貢獻拉升至近一成水準。預期3奈米的毛利率今年下半年將超越公司的平均水準，並有五座2奈米廠放量。

精華 FAQ

  • 台積電9月營收達5118.57億元，雖較8月月減0.6%，但較去年同期年增54.6%，並寫下單月同期新高，顯示需求仍相當強勁。

  • 第3季營收達1兆4942.43億元，季增17.6%、年增約54.6%，不僅創單季新高，也明顯高於法人原先預估區間，反映AI與蘋果等需求挹注。

  • 法人認為台積電受惠客戶結構性需求，全年美元營收增幅可望達45%以上，資本支出也上修至600-640億美元，2奈米與3奈米量產動能可期。

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