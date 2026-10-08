法說會前夕 台積電目標價外資最高喊4410元台幣

AI摘要 文章摘要整理： 台積電法說會前，麥格理將目標價上調至4410元，認為2奈米量產與定價能力將支撐毛利率，並帶動2026至2028年獲利成長。

台積電 法說會前，麥格理證券7日將台積電目標價調高至4410元（台幣，下同），居目前內外資最高，市場持續聚焦台積電法說會釋出的最新展望。

麥格理半導體產業 分析師賴昱璋指出，台積電15日法說會市場聚焦四大議題，包括：今年第4季毛利率指引、2奈米營收、2027年定價策略，以及德州 廠最新時程等。其中，2奈米定價能力將是台積電2027年毛利率能否進一步走升的關鍵。

賴昱璋分析，2奈米量產進度明顯優於原先預期，產能利用率可望加速提升。台積電先前預期今年下半年2奈米產能有望快速爬坡，預計2奈米首年產量將達3奈米初期產量約45%，加上2奈米具備強勁定價能力，可望抵銷先進製程量產帶來的折舊稀釋效應，帶動毛利率表現優於原先財測指引。

毛利率方面，台積電今年第3季指引為65%至67%。賴昱璋認為，該指引偏向保守，由於2奈米相較3奈米明顯溢價，加上產能利用率快速提升，有助固定成本攤提效益浮現，預期第3季毛利率可望達財測高標，2奈米對毛利率的壓力則自第4季起逐步減輕。

賴昱璋補充，台積電德州廠投資對毛利率的稀釋效應，對短期獲利影響有限，主因先進晶圓廠從規劃至量產通常需逾五年，因此德州廠最快2030年前後才可能對毛利率造成影響。至於短期海外擴產的毛利率稀釋，仍以亞利桑那州廠為主，初期影響約2至3個百分點。

賴昱璋看好，台積電後續獲利成長動能，主要受惠2奈米產能爬坡優於預期，以及AI需求強勁帶動產品平均單價（ASP）持續走升，因此將2026至2028年預估淨利分別上調2%、5%、5%。