我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

南亞「三個電」發威 董座：今年營運很好 明年會更好

記者任君翔嚴雅芳／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

南亞受惠電子材料、本業與南電、南亞科三大事業同步成長，董事長吳嘉昭看好今年已很好、明年更佳，並認為AI需求將持續帶動高階材料與載板商機。

南亞「三個電」發威，營運大爆發。台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭7日表示，南亞旗下電子材料、南電及南亞科三大電子事業帶動下，營運「今年已經很好，明年會更好」，其中高階電子材料將更緊缺、南亞的超級綜效正要放大。

南亞股價7日同步反映市場期待，盤中一度攻上322元（台幣，下同）漲停價，股價、市值同步改寫歷史新高紀錄。吳嘉昭指出，南亞這一波成長並非來自單一產品，而是電子材料本業加上兩大轉投資同步受惠AI、高效能運算與先進封裝需求升溫，形成「三個電」共同撐起營運。

其中，南亞本身電子材料布局最為完整。吳嘉昭表示，公司從銅箔基板（CCL）、銅箔、玻璃纖維紗、玻纖布到環氧樹脂等PCB上游關鍵材料都有布局，不同材料可相互整合，「它的力量很大」。隨AI伺服器、高速交換器及高效能運算設備持續升級，PCB規格同步往高頻、高速、低損耗方向發展，南亞完整材料鏈優勢開始放大。

高階玻纖紗、玻纖布更已出現供應吃緊。吳嘉昭指出，產品階層愈高，未來供應愈缺，主要是高階材料技術門檻高，新產能並不容易快速開出。這也使得具備材料整合能力與技術基礎的業者，更能掌握AI材料升級帶來的商機。

CCL同樣是南亞明年重要成長動能。隨AI伺服器與高速運算需求持續擴大，板材規格不斷升級，對低損耗、高耐熱及高階樹脂配方需求同步提高。南亞從玻纖、銅箔、樹脂一路做到CCL，能夠掌握上游原料與終端板材需求變化，明年電子材料事業仍被吳嘉昭直接看好。

轉投資方面，南亞電路板明年也被點名會比今年更好。南電主要產品包括ABF載板、BT載板等，受惠AI晶片、高效能運算與先進封裝需求維持高檔，載板需求仍具支撐，成為南亞轉投資的重要成長來源。

南亞科方面，吳嘉昭表示，明年營運可望維持目前高檔。隨記憶體市場供需改善、價格回升，南亞科今年營運明顯轉強，也進一步挹注南亞投資收益。

精華 FAQ

  • 主要來自南亞本身的電子材料事業，以及轉投資的南電、南亞科兩大電子事業同步受惠AI、高效能運算與先進封裝需求升溫，形成「三個電」共同拉動營運。

  • 因為AI伺服器、高速交換器與高效能運算持續升級，PCB規格往高頻、高速、低損耗發展，帶動高階玻纖、CCL與高階樹脂需求上升，且新產能不易快速開出。

  • 南電受惠ABF與BT載板需求支撐，明年可望比今年更好；南亞科則因記憶體市場供需改善、價格回升，營運可望維持目前高檔，進一步挹注南亞投資收益。

上一則

Fed會議紀錄顯示大多數官員估年底再升息 不過市場押注10月按兵不動

下一則

十一長假旅遊熱 滬京消費報捷

延伸閱讀

台灣股王信驊9月合併營收逾16億台幣 連11月締新猷

台灣股王信驊9月合併營收逾16億台幣 連11月締新猷
金像電私募 亞馬遜全吃 拿下1856張股票 總額15.8億元

金像電私募 亞馬遜全吃 拿下1856張股票 總額15.8億元
南亞科擴廠雲林失利落腳屏東 政院看顏色給資源？

南亞科擴廠雲林失利落腳屏東 政院看顏色給資源？
憂能源波動 台製造業看壞後市 服務業、營建業亦下滑

憂能源波動 台製造業看壞後市 服務業、營建業亦下滑

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...