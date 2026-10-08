南亞「三個電」發威 董座：今年營運很好 明年會更好

AI摘要 文章摘要整理： 南亞受惠電子材料、本業與南電、南亞科三大事業同步成長，董事長吳嘉昭看好今年已很好、明年更佳，並認為AI需求將持續帶動高階材料與載板商機。

南亞「三個電」發威，營運大爆發。台塑集團總裁暨南亞董事長吳嘉昭7日表示，南亞旗下電子材料、南電及南亞科三大電子事業帶動下，營運「今年已經很好，明年會更好」，其中高階電子材料將更緊缺、南亞的超級綜效正要放大。

南亞股價7日同步反映市場期待，盤中一度攻上322元（台幣，下同）漲停價，股價、市值同步改寫歷史新高紀錄。吳嘉昭指出，南亞這一波成長並非來自單一產品，而是電子材料本業加上兩大轉投資同步受惠AI、高效能運算與先進封裝需求升溫，形成「三個電」共同撐起營運。

其中，南亞本身電子材料布局最為完整。吳嘉昭表示，公司從銅箔基板（CCL）、銅箔、玻璃纖維紗、玻纖布到環氧樹脂等PCB上游關鍵材料都有布局，不同材料可相互整合，「它的力量很大」。隨AI伺服器、高速交換器及高效能運算設備持續升級，PCB規格同步往高頻、高速、低損耗方向發展，南亞完整材料鏈優勢開始放大。

高階玻纖紗、玻纖布更已出現供應吃緊。吳嘉昭指出，產品階層愈高，未來供應愈缺，主要是高階材料技術門檻高，新產能並不容易快速開出。這也使得具備材料整合能力與技術基礎的業者，更能掌握AI材料升級帶來的商機。

CCL同樣是南亞明年重要成長動能。隨AI伺服器與高速運算需求持續擴大，板材規格不斷升級，對低損耗、高耐熱及高階樹脂配方需求同步提高。南亞從玻纖、銅箔、樹脂一路做到CCL，能夠掌握上游原料與終端板材需求變化，明年電子材料事業仍被吳嘉昭直接看好。

轉投資方面，南亞電路板明年也被點名會比今年更好。南電主要產品包括ABF載板、BT載板等，受惠AI晶片、高效能運算與先進封裝需求維持高檔，載板需求仍具支撐，成為南亞轉投資的重要成長來源。

南亞科方面，吳嘉昭表示，明年營運可望維持目前高檔。隨記憶體市場供需改善、價格回升，南亞科今年營運明顯轉強，也進一步挹注南亞投資收益。