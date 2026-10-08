台灣美光罷工危機升高 牽動記憶體供給

AI摘要 文章摘要整理： 台灣美光桃園工會已依法取得罷工權，台中廠也將續談，若罷工成真，恐影響全球15%以上記憶體供給並再掀缺貨漲價潮。

台灣美光 桃園工會7日公布投票 結果，全體會員88.3%支持罷工 ，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，後續也可能發動罷工投票取得罷工權。業界關注恐引爆新一波記憶體缺貨潮，再次助漲報價。

這意味台灣美光員工已陸續透過法定程序，取得合法罷工權，在「於法有據」的前提下，罷工危機一觸即發。

美光回應，尊重員工依法享有的權利及法律程序，已聽到並重視員工關切，將持續本於善意與工會溝通，透過既有對話及調解程序推進討論，包括本月稍晚與台中工會後續調解，並繼續與桃園工會溝通，尋求兼顧各方的方案。

台灣美光桃園工會7日下午召開國際記者會，公布罷工投票結果，並強調若美光董事會後未有具體結果，會有進一步行動，不排除透過簡訊方式與員工通知罷工行動，並規畫於10月19日建議員工以休假形式上凱道發聲。

美光為全球第三大DRAM廠，市占率約25%，台灣美光產能占美光總產能比重高達六成以上，台中（后里）與桃園廠區都為美光生產最先進的產品，在全球記憶體供不應求、價格飆漲之際，台灣美光產線若因罷工而停擺，牽動全球至少15%以上記憶體供給，業界直言「茲事體大」。

時值AI催動記憶體大缺貨，價格飆漲，一旦台灣美光爆發罷工，南亞科、華邦等同業掌握產能優勢，在「有記憶體為王」的大環境下，南亞科與華邦的記憶體將更搶手。

業界分析，原廠優先配置HBM與伺服器DRAM產能，一般型DRAM供應仍吃緊，南亞科、華邦等則承接大廠轉向先進製程後未能滿足的成熟產品需求，且依此供需結構，若美光罷工影響交貨、缺口擴及一般型DRAM，客戶尋求相容規格替代貨源的壓力可能升高。

工會代表表示，桃園工會10月1日至6日舉行投票，2258名入冊會員中，1994人投下贊成票，換算全體88.3%的會員支持罷工。

依「勞資爭議處理法」第54條，罷工須經會員直接、無記名投票，取得全體過半數同意，本次法定門檻為1130票，同意票超出864票，工會在調解破局後完成法定投票程序，取得罷工及設置糾察線權利。