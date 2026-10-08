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十一長假旅遊熱 滬京消費報捷

記者謝守真／綜合報導
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中國「十一」長假落幕，假期七天人員流動量達21.44億人次，年增0.7%。圖為成...
中國「十一」長假落幕，假期七天人員流動量達21.44億人次，年增0.7%。圖為成都東站候車大廳內的旅客。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假帶動交通與消費回溫，上海、北京商圈表現成長，旅遊市場則出現行程拉長、縣域升溫與出境遊增長等新趨勢。

中國「十一」長假落幕，中國交通運輸部數據顯示，假期七天全社會跨區域人員流動量達21.44億人次，年增0.7%；旅遊市場則呈現行程拉長、縣域及中小城市熱度升溫等變化，上海、北京等地消費亦呈現成長。

消費上，上海市商務委7日公布，9月30日至10月6日全市線上線下消費金額人民幣762.4億元，年增9.9%，其中線下消費人民幣400.4億元，年增15.1%。北京市商務局數據顯示，10月1日至7日全市70個重點商圈客流6035萬人次，年增5.2%，消費金額人民幣156.8億元。由於北京去年公布的數據是60個重點商圈金額人民幣95.1億元，無法直接對比，推估今年消費依舊出現成長。

中國交通運輸部7日公布，10月1日至7日全社會跨區域人員流動量預計達21.44億人次，日均3.06億人次，年增0.7%。其中，鐵路客運量1.52億人次，年增13.1%；公路人員流動量19.64億人次，年減0.2%；水路客運量1099萬人次，年增7.8%；民航客運量1695萬人次，與去年基本持平。

至於旅遊市場，中國文旅部過往會在假期結束後發布期間出遊人次、消費總額等數據，將成為觀察中國內需市場及經濟發展的重要指標。今年「十一」長假若加上中秋節，民眾請三天假最長可連休13天。

每日經濟新聞報導，今年假期出現旅遊行程拉長等變化。攜程數據顯示，境內度假遊客八天以上行程占比由2024年不足6%升至今年逾10%；去哪兒數據顯示，多城串遊訂單增逾三成。縣城飯店預訂熱度年增35%，東部遊客前往三線及以下城市風景區訂單占比由2024年約20%升至今年約47%。

出境遊方面，攜程數據指，出境度假遊客八天以上行程占比由2024年約29%升至今年約42%；去哪兒數據顯示，熱門國家飯店預訂量年增30%，泰國、南韓、馬來西亞、越南、新加坡等仍是熱門目的地。

此前，花旗集團發布初步報告指，這次中國「十一」假期經濟活動熱度整體平淡，但跨境旅遊（含港澳）表現優於中國境內旅遊市場。

精華 FAQ

  • 交通運輸部預計10月1日至7日全社會跨區域人員流動量達21.44億人次，日均3.06億人次，年增0.7%。其中鐵路成長較快，公路小幅下滑，顯示假期出行需求仍偏穩定。

  • 上海9月30日至10月6日線上線下消費達762.4億元，年增9.9%，其中線下消費年增15.1%。北京10月1日至7日70個重點商圈客流6035萬人次，消費金額156.8億元，整體也被推估成長。

  • 旅遊市場明顯出現行程拉長與下沉趨勢，境內8天以上行程占比升至逾10%，縣城飯店預訂年增35%，東部遊客前往三線及以下城市占比大增。出境遊也升溫，熱門國家訂房量年增30%。

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