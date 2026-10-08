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非洲手機之王 傳音15日在港上市

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

有「非洲手機之王」之稱的傳音控股正招股赴港上市，集資最多約33.6億港元，並獲多名基石投資者認購，上市前估值與A股相比亦有明顯折讓。

中國手機品牌、「非洲手機之王」傳音控股7日起至12日招股，擬全球發售8664萬股H股，其中一成在香港公開發售，招股價每股35.3港元至38.8港元，每手100股，入場費3919港元，集資最多約33.6億港元，預計10月15日掛牌，中信證券為獨家保薦人。

綜合新浪財經、星島頭條報導，傳音控股引入GIC、易方達、金興環球、Millennium、才華資本、奇點資產、中銀理財、江波龍、Digimoc、宏芯宇香港及科宇盛達等基石投資者，認購金額合計共12.46億港元。若以招股價中位數37.05港元計，基石投資者認購股份約3361萬股。

創辦人竺兆江透過持股平台「傳音投資」控制46.7%投票權，CSAML持股6.2%，北京傳佳力擁有5.4%股份，其他A股股東持有逾4成股份。

香港經濟日報指出，傳音A股在中國「十一」假期前收人民幣53.8元，折合約62.99港元；按H股最高發售價38.8港元計算，H股價格約為A股的62.3%，也就是說較A股折讓約38%。

招股書指出，傳音主要從事以手機為核心的智能終端產品設計、研發、生產、銷售及品牌運營，產品銷往全球逾100個國家及地區。據弗若斯特沙利文資料，以2025年收入計算，傳音在全球手機市場排名第八，市占率1.7%。

精華 FAQ

  • 傳音控股於7日至12日招股，全球發售8664萬股H股，香港公開發售佔一成，招股價每股35.3至38.8港元，預計10月15日在港掛牌，中信證券為獨家保薦人。

  • 公司最多可集資約33.6億港元，並引入GIC、易方達、Millennium等多名基石投資者，合計認購12.46億港元；若按中位數計，約認購3361萬股。

  • 招股書顯示，傳音以手機為核心經營智能終端產品，業務覆蓋全球逾100個國家及地區；按2025年收入計算，全球手機市場排名第8，市占率約1.7%。

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