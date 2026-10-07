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高盛看好台積 目標價喊3300台幣

記者魏興中、編譯葉亭均／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

隨台積電法說會逼近，高盛、大摩與小摩等外資相繼調升目標價，看好3奈米需求、AI帶動成長，以及2026至2027年營收與毛利率持續提升。

隨台積電法說會接近，外資圈開始湧現一波目標價調升潮。繼摩根大通證券（小摩）上調後，摩根史坦利（大摩）與高盛等證券分別上調至3088元台幣及3300元台幣，評等均給予正向的「優於大盤」與「買進」。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）上周推出的最新報告中，給予台積電「優於大盤」評級，目標價由3200元台幣上調至3300元台幣。瑞銀則是目標價維持3650元台幣，但指出股價具有顯著的「重新評級」潛力。

大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，台積電受惠強勁的3奈米需求，今年營收年增率目標將上調至 40%~45%區間，換算第四季營收將季增10%~15%，第三季毛利率預計將達指引高標 67.5%。

資本支出方面，預計台積電2026年維持540億美元，2027年將擴增至750億至800億美元；在晶圓代工漲價方面，預估2027年先進製程（7奈米及以下）價格將調漲 5%至10%，成熟製程漲幅不超過3%，帶動2027年毛利率逼近 70%。

在法說會方面，詹家鴻指出有三大關鍵議題焦點值得注意，一是美國擴產，詹家鴻認為，考量客戶需求及亞利桑納州廠區空間限制，五年內在德州建置新廠可能有必要性。

二是英特爾外包動向，若英特爾增加自身資本支出並削減N3、N2奈米外包，台積電將如何重新分配產能；三是大晶粒晶片封裝支援，針對聯發科處理大型TPU晶片的需求，台積電CoWoS或CoPoS技術是否能支援。

高盛證券半導體產業分析師虞成敬指出，隨著AI GPU、AI ASIC、網路晶片及伺服器CPU的需求擴大，預計台積電2026年將強勁收尾，且成長前景將一路延續至2027年。

精華 FAQ

  • 主要因台積電法說會前，市場看好3奈米需求持續強勁，加上AI GPU、ASIC與伺服器相關晶片需求擴大，帶動外資普遍上修營收與獲利預期。

  • 大摩認為台積電今年營收年增率目標可上調至40%至45%，第四季營收可能季增10%至15%，第三季毛利率有機會達到指引高標67.5%。

  • 三大焦點包括美國擴產與德州新廠必要性、英特爾是否增加自製而減少外包訂單，以及聯發科大型TPU晶片需求下，CoWoS或CoPoS能否提供足夠封裝支援。

高盛 小摩 摩根史坦利

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