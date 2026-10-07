高盛看好台積 目標價喊3300台幣

AI摘要 文章摘要整理： 隨台積電法說會逼近，高盛、大摩與小摩等外資相繼調升目標價，看好3奈米需求、AI帶動成長，以及2026至2027年營收與毛利率持續提升。

隨台積電法說會接近，外資圈開始湧現一波目標價調升潮。繼摩根大通證券（小摩 ）上調後，摩根史坦利 （大摩）與高盛 等證券分別上調至3088元台幣及3300元台幣，評等均給予正向的「優於大盤」與「買進」。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）上周推出的最新報告中，給予台積電「優於大盤」評級，目標價由3200元台幣上調至3300元台幣。瑞銀則是目標價維持3650元台幣，但指出股價具有顯著的「重新評級」潛力。

大摩台灣研究部主管詹家鴻指出，台積電受惠強勁的3奈米需求，今年營收年增率目標將上調至 40%~45%區間，換算第四季營收將季增10%~15%，第三季毛利率預計將達指引高標 67.5%。

資本支出方面，預計台積電2026年維持540億美元，2027年將擴增至750億至800億美元；在晶圓代工漲價方面，預估2027年先進製程（7奈米及以下）價格將調漲 5%至10%，成熟製程漲幅不超過3%，帶動2027年毛利率逼近 70%。

在法說會方面，詹家鴻指出有三大關鍵議題焦點值得注意，一是美國擴產，詹家鴻認為，考量客戶需求及亞利桑納州廠區空間限制，五年內在德州建置新廠可能有必要性。

二是英特爾外包動向，若英特爾增加自身資本支出並削減N3、N2奈米外包，台積電將如何重新分配產能；三是大晶粒晶片封裝支援，針對聯發科處理大型TPU晶片的需求，台積電CoWoS或CoPoS技術是否能支援。

高盛證券半導體產業分析師虞成敬指出，隨著AI GPU、AI ASIC、網路晶片及伺服器CPU的需求擴大，預計台積電2026年將強勁收尾，且成長前景將一路延續至2027年。