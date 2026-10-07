華為： AI晶片供需平衡 恐要等到2029年

華為輪值董事長徐直軍表示，全球AI晶片供不應求，供需平衡恐要等到2029年。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 徐直軍表示全球AI晶片供需平衡恐要到2029年，中國更可能延後，華為將持續推NPO光學方案，並規劃昇騰950DT量產，同時市場傳出月之暗面正籌備香港IPO。

華為 輪值董事長徐直軍表示，全球AI晶片供不應求，供需平衡恐要等到2029年，中國可能更慢。此外，面對光通信演進，他稱NPO（近封裝光學）在相當長時間內都是最佳選擇，華為很早就達成共識做NPO，沒做CPO（共同封裝光學）。

徐直軍日前表示，目前自主研發的AI計算晶片與基礎設施品牌昇騰（Ascend）遠不能滿足中國市場需求，因此沒有全面拓展海外市場計畫。在中國市場占有率方面，若從華為能夠統計到的數據看，昇騰應該已超Nvidia輝達（另稱英偉達）。

他並指，華為下世代AI加速晶片昇騰950DT預計年底或明年初量產。

徐直軍指出，相較CPO方案，NPO成本可降低接近40%；此外，若光引擎發生故障，也不會讓整個AI晶片一起報廢。他強調，CPO與NPO並非誰取代誰，而是工程、成本、產業鏈及維護等因素間的選擇；華為則將堅持NPO路線，並推動產業標準。

此外，據彭博報導，中國AI新創企業月之暗面已完成最後一輪私募融資，估值約為500億美元，正朝著明年第一季在香港進行首次公開招股（IPO）邁進。

知情人士表示，月之暗面已開始作準備工作，最快將於本月啟動IPO早期「摸底會議」，以評估投資者意圖。此前市場消息指稱，該公司考慮透過此次IPO籌集最多50億美元。