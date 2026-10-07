中國遊輪經濟 入境遊漸成重要助力 客源主要來自北美等

遊輪經濟在重慶愈來愈火，圖為一艘遊輪行駛在重慶奉節瞿塘峽一帶。。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 重慶遊輪經濟在十一長假持續升溫，入境遊客已成重要支撐，業者透過文化體驗與差異化服務搶攻北美、歐洲及東南亞市場。

中國十一長假，重慶朝天門碼頭遊人如織，「兩江遊」、「三峽遊」遊輪火爆，重慶遊輪經濟逐漸興旺，其中，入境遊日漸成為重慶遊輪經濟發展的重要助力。

中新社報導，據重慶航運交易所介紹，2026年至今，長江遊輪入境遊客已逾10萬人次。重慶冠達世紀遊輪介紹，其常態化運營的重慶至上海航線，入境遊客占比達70%。世紀遊輪有關負責人說，境外客源主要來自北美、歐洲和東南亞 三大區域。

據其調查，各地客群需求各有側重，北美客群注重產品品質和服務細節，對岸上體驗的文化深度有較高要求；歐洲客群關注航程的文化內涵和船上設施的舒適度；東南亞客群更看重性價比和家庭友好型設施。

針對境外遊客，世紀遊輪除了服務流程、餐飲出品、語言支持、岸上體驗適配國際標準外，還推出「船說．長江」沉浸式演藝，將李白、杜甫等歷史人物以NPC形式融入航程；在餐飲上結合長江沿岸的地域特色，推出各式主題餐食，讓境外遊客看到更真實、更豐富的中國。

除了「三峽遊」，重慶「兩江遊」等產品也很火爆。重慶市客輪有限公司介紹，僅10月1日至4日，該公司旗下「兩江遊」、「重慶小渡」等項目就發送旅客逾4.2萬人次。

「乘坐郵輪，是入境遊客頗為喜愛的一種旅遊方式」。重慶星銳國際旅行社公司負責人朋恒聰說，在遊輪上，遊客可深度感受重慶山、水、城融合的獨特魅力。

比利時遊客薩莎說，她不僅喜歡船上觀景，也喜歡岸上的行程。從遊輪來到岸上，除了各地特色美食外，還有徒步三峽之巔等特色遊玩項目吸引著她。這種體驗是立體的、趣味十足的。

專家指出，重慶遊輪經濟正處於從「量的擴張」向「質的躍升」關鍵階段。重慶遊輪企業應走差異化發展路線，在高品質、高附加值產品上做文章。內河遊輪的核心競爭力不在於「把船裝滿」，而在於「讓客人願意再來」。