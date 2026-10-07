我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

中國十一掀寵物經濟 上門餵養訂單升3倍 日賺200元人幣

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假期間，寵物上門餵養與托管需求暴增，訂單量大幅成長，帶動家政人員收入，也凸顯寵物經濟成為新消費與創業風口。

中國「十一」長假期間多人出遊，家中寵物無人看管，有家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間按周增長逾300%。

央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從1日排到8日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收100至200元（人民幣，下同）。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費30元左右，小長假可賺1000元左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上周增長逾300%。

除了上門餵養外，也有些人會將寵物託管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南鄭州的寵物托管師王志偉表示，每逢假期，寵物托管需求旺盛。

2026年中國寵物行業白皮書顯示，2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元，寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。

精華 FAQ

  • 家政平台數據顯示，成長最明顯的是寵物上門服務訂單，較上周增加逾300%。其中以餵食、陪伴、散步等上門餵養需求最旺，成為假期熱度最高的家政類型。

  • 服務內容包括餵食、陪伴、散步等，對象不只貓狗，也包含烏龜、鳥、兔子等常見寵物。部分兼職餵養員每單約收30元，小長假期間可賺約1000元。

  • 除了假期出遊帶動臨時照護需求外，也顯示寵物托管、寵物營養師、寵物髮型師等新職業持續增加。白皮書並指出，2025年中國城鎮寵物消費市場規模已突破3126億元。

河南 寵物

上一則

AI失控執行長要負責 保險賠償風險增

下一則

金價跌 中國十一長假現搶買潮 多個黃金市場被擠爆

延伸閱讀

中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」
中國十一長假 電動車充電大排長龍 車主等逾5小時

中國十一長假 電動車充電大排長龍 車主等逾5小時
代喝代排代探視 中國年輕人掀「代經濟」熱潮

代喝代排代探視 中國年輕人掀「代經濟」熱潮
中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕