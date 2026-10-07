中國十一掀寵物經濟 上門餵養訂單升3倍 日賺200元人幣

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假期間，寵物上門餵養與托管需求暴增，訂單量大幅成長，帶動家政人員收入，也凸顯寵物經濟成為新消費與創業風口。

中國「十一」長假期間多人出遊，家中寵物 無人看管，有家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間按周增長逾300%。

央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從1日排到8日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收100至200元（人民幣，下同）。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費30元左右，小長假可賺1000元左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上周增長逾300%。

除了上門餵養外，也有些人會將寵物託管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南 鄭州的寵物托管師王志偉表示，每逢假期，寵物托管需求旺盛。

2026年中國寵物行業白皮書顯示，2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元，寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。