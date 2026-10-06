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台灣股王信驊9月合併營收逾16億台幣 連11月締新猷

記者尹慧中／綜合報導
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信驊董事長林鴻明（本報系資料庫）【作者：李孟珊，日期：2026-10-06，數位...
信驊董事長林鴻明（本報系資料庫）【作者：李孟珊，日期：2026-10-06，數位典藏序號：20251230190330970】

AI摘要

文章摘要整理：

信驊9月與第3季營收雙雙創新高，受惠AI基礎設施需求與缺料改善，BMC出貨放量，法人看好明年營運續強。

台灣股王信驊5日公布9月合併營收16.36億元（台幣，下同），連續11個月創單月歷史新高，推升第3季業績改寫單季新猷並優於預期。法人指出，AI市況持續火熱，推升BMC（遠端伺服器控制晶片）需求強勁，信驊為BMC龍頭，將持續大咬AI商機，帶旺營運。

信驊結算，9月合併營收16.36億元，月增0.64%，年增100.93%；第3季合併營收47.86億元，季增約23.64%，年增105.41%；前三季合併營收118.04億元，年增77.73%。

信驊說明，旗下伺服器晶片營收較去年成長，帶動整體營收走強。隨著缺料逐漸緩解，單月營收年增幅度放大至三位數，挹注第3季營收創新高並且優於預期。

法人分析，受惠於缺料狀況改善，信驊BMC出貨放量，挹注第3季營收高於原預估的41億元至43億元區間，並刷寫單季營收紀錄。

信驊先前預期，受惠傳統伺服器需求超乎預期強勁，下半年業績可望延續逐季攀升趨勢，整體下半年業績將優於上半年。展望明年，信驊董座林鴻明日前表示，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度成長。

林鴻明曾透露，明年最大的挑戰就是缺料，正積極取得更多貨源，並透過封測夥伴採購載板。有別於過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在愈來愈多雲端服務供應商（CSP）直接向信驊採購，該公司將趁這波AI高速成長，規模大幅增加後，累積更多能量，找到更大的市場目標，不再以利基型市場為主。

信驊受惠AI基礎設施強勁需求，今年以來營運高度成長。據悉，信驊目前掌握2027年訂單總量已超越今年營收，明年出貨量可望大幅成長，為確保產能供應來源穩定，信驊已與日月光簽訂為期二年的採購合約。

產品策略上，信驊除以BMC為核心，也透過SMC多卡架構因應大型AI系統管理需求，並拓展PRoT平台安全晶片及I／O擴充晶片，法人看好在伺服器架構日益複雜下，管理、安全與模組串接需求同步提升，持續擴大信驊產品應用商機。

信驊昨天股價漲680元、收19,520元。

精華 FAQ

  • 信驊9月合併營收16.36億元，年增100.93%，連11個月創高；第3季營收47.86億元，季增23.64%、年增105.41%，主因AI需求強勁與缺料逐步緩解。

  • 法人認為信驊是BMC龍頭，受惠AI伺服器與雲端服務商需求持續升溫，BMC出貨放量帶動營收成長，且訂單能見度高，後續仍有望維持強勁表現。

  • 信驊除以BMC為核心，也擴展SMC多卡架構、PRoT安全晶片與I/O擴充晶片，並與日月光簽2年採購合約；明年最大挑戰仍是缺料與產能供應。

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