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台積電市值衝66兆台幣寫新高 穩居全球第7大企業

記者尹慧中／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台積電法說會前股價強漲創新高，市值衝上66兆元台幣、約2.1兆美元，穩居全球第7大企業，AI與先進製程需求成主要推力。

台積電預計15日舉行法說會，市場提前押寶，5日股價早盤開高走高，盤中一度衝上2580元新天價，終場收2575元、上漲75元，仍為歷史收盤最高價，市值衝上66兆元台幣，寫新猷，換算約2.1兆美元。

台積電5日股價勁揚，貢獻大盤漲點逾600點，是加權指數衝高的多頭總司令。台積電ADR上周五收高，市值達2.45兆美元，居全球市值第六大企業，周一早盤漲約1%；以昨天普通股收盤價市值計算，台積電市值仍落後SpaceX的2.16兆美元，為全球第七大市值企業。

台積電製程技術領先，在AI時代通吃各大廠先進製程訂單，享有「贏者全拿」優勢，推升股價與市值一路向上。

台積電市值在2024年10月法說會後首度攀上1兆美元，成為有史以來第一家市值突破1兆美元的亞洲科技公司，也是美股第一家站穩1兆美元市值的非美企業。

隨著AI晶片與先進製程需求持續狂飆，台積電在美國掛牌的ADR今年2月24日收在385.75美元，市值跨越2兆美元，換算市值不到兩年就翻一倍。

台積電股價大漲，股息也持續增加，行政院國家發展基金（國發基金）目前是台積電單一最大法人股東，持有約165.37萬張，持股比率約6.38%，可說是最大受惠者，除了股息領好領滿，隨著台積電市值與股價不斷攀升，股票身價也水漲船高。

國發基金持股市值同步提升。根據統計，從台積電2024年底封關收盤價1075元，至2025年底封關收盤價1550元這段期間的股價走勢來計算，2024年底國發基金持有台積電市值約1兆7777.38億元，2025年底持股市值增至約2兆5632.5億元，一年內增加7855.12億元，年成長幅度約44.1%。

台積電自2019年改採季配息以來，進行28次除息，全部成功填息，並且有23次在當日填息。今年9月16日，台積電史上第一次每股季配息7元（為2026年1季股利）的除息交易，也在開盤半小時內完成填息，預計10月8日發放，國發基金單季股息可領近115.76億元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若退休後未賣持股，股息可領8.75億元。台積電第2季仍將季配息約7元，除息交易日為今年12月10日。

精華 FAQ

  • 台積電5日盤中一度衝上2580元，終場收2575元、改寫歷史收盤新高，市值同步攀升至66兆元台幣，換算約2.1兆美元，成為市場矚目的新里程碑。

  • 依普通股收盤市值計算，台積電雖已達約2.1兆美元，仍略低於SpaceX的2.16兆美元，因此暫列全球第7大市值企業；若看ADR市值，則約居全球第6大。

  • 文章指出，台積電在AI時代掌握先進製程優勢，持續承接各大廠訂單，帶動股價與市值上行；國發基金作為最大法人股東，也因持股與股息同步增加而成最大受惠者。

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