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台灣今年前9月外資淨匯入 首逾千億美元

財經新聞組／綜合報導
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台股在台積電領軍半導體及權值族群攻堅下，指數大漲1236點，來到4萬9712點，...
台股在台積電領軍半導體及權值族群攻堅下，指數大漲1236點，來到4萬9712點，法人看好本周就有機會挑戰並突破5萬點。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

受AI題材、台股走強與企業基本面支撐，台灣今年前9月外資淨匯入達1083億美元，首度站上千億美元，全年可望改寫歷史新高。

外資錢潮湧入台股。台灣金管會5日公布，9月外資淨匯入178.5億美元（約5684億元台幣），創史上第三高；今年前9月已淨匯入1083億美元（約3.45兆元台幣），首度衝破千億美元，寫下史上同期新高，已達歷年全年最高紀錄近三倍。

相較於過去三年，今年外資匯入資金規模驚人。外資2023年淨匯入295億美元、2024年增至372億美元、2025年約368億美元，今年光前9月就已大幅超越過去紀錄。

市場樂觀預期，若第四季外資動向維持穩定，今年淨匯入規模將改寫外資投資台灣以來最高紀錄，且首度站上千億美元大關。

台股昨天在台積電領軍半導體及權值族群攻堅下，指數開高收高，終場大漲1236點，一舉突破49K、來到4萬9712點，距離5萬點僅288點。

富邦金控董事長蔡明興5日出席「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮時指出，台股前一陣子由小型股表現，5日大型股接棒上攻，呈現健康的輪漲態勢，加上成交量充足，有助行情持續向上。他說，「量比價先行，有大的量才會有高的價」，今年挑戰5萬點「一定有機會」，更形容已經「近在咫尺」。

蔡明興表示，這波AI建設最大的受益國包括台灣與南韓，但南韓較集中在記憶體產業，台灣受惠產業更加分散，有更多企業能分享成長機會。他說，AI基礎建設應會持續推進，「現在也才走到半路」；從部分上市公司的財務預測觀察，明年表現可望比今年更好，未來仍值得期待。

從籌碼面來看，券商主管分析，AI需求持續強勁，台灣出口與企業獲利基本面穩健，加上台股市值不斷墊高，帶動外資擴大台灣市場配置，也讓今年淨匯入規模遠高過去。

精華 FAQ

  • 因為前9月外資淨匯入達1083億美元，首次突破千億美元大關，且已接近歷年全年最高紀錄的3倍，代表外資對台灣市場的配置明顯升溫。

  • 9月外資淨匯入178.5億美元，換算約5684億元台幣，創下史上第三高，顯示外資資金仍持續大舉流入台股與台灣資本市場。

  • 市場認為若第4季外資動向維持穩定，今年淨匯入有望刷新歷史紀錄；加上AI建設、出口與企業獲利穩健，台股挑戰5萬點也更受期待。

台股

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