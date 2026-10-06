台企首家 鴻海月營收破兆台幣 帶動Q3達3.26兆
鴻海9月合併營收首度突破1兆元、創單月新高，第三季與前三季營收也同步刷新同期紀錄，主因AI伺服器與iPhone新機鋪貨需求強勁。
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鴻海9月合併營收首度突破1兆元、創單月新高，第三季與前三季營收也同步刷新同期紀錄，主因AI伺服器與iPhone新機鋪貨需求強勁。
鴻海5日公布9月合併營收首度衝上兆元（台幣，下同）大關、達1.15兆元，創單月歷史新高，月增25.7%，年增38.42%，是台灣上市櫃公司第一家單月營收突破1兆元的企業。
法人分析，鴻海9月業績勁揚並創台股紀錄，主要受惠AI伺服器出貨暢旺，以及蘋果iPhone 18 Pro系列新機上市鋪貨潮，第四季業績在AI與iPhone雙主軸持續熱轉帶動下，可望續強。
鴻海結算，第三季合併營收3.26兆元，為歷年最強第三季，季增20.44%，年增47.12%；前三季合併營收7.66兆元，創同期新高，年增39.53%。鴻海在2006年達成「年營收兆元」里程碑，當年度營收為1.32兆元，當時已是台灣企業最強。20年後，鴻海再度打破自己的紀錄，這次一個月業績就衝上兆元，再度傲視全台企業。
展望本季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且資通訊（ICT）產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合目前市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。
鴻海指出，9月主要產品類別與8月相較，「消費智能產品類別」呈現強勁成長，主要受惠9月新產品發布；「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與「電腦終端產品類別」則顯著成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁。
與去年同期相較，9月「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」呈現強勁成長，反映AI產品拉貨動能強勁；「消費智能產品類別」則約略持平，主要受到出貨價格提高影響。
就第三季來看，與去年同期相比，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」強勁成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁，以及電腦終端產品的出貨價格提高與拉貨動能；「消費智能產品類別」顯著成長，反映拉貨動能與出貨價格提高。
就前三季而言，與去年同期相較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」出現強勁成長，受惠AI產品拉貨動能強勁；「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」顯著成長，反映拉貨動能與出貨價格提高。
主要受惠AI伺服器出貨暢旺，以及蘋果iPhone 18 Pro系列新機上市鋪貨潮帶動，推升9月合併營收達1.15兆元，月增25.7%、年增38.42%。 鴻海第三季合併營收達3.26兆元，創歷年最強第三季，季增20.44%、年增47.12%；前三季營收7.66兆元，也創同期新高，年增39.53%。 鴻海表示，AI營運將持續成長，ICT產品也處於下半年傳統旺季，整體營運可望符合市場預期；但公司也提醒，仍需留意全球政經局勢變化。
精華 FAQ
主要受惠AI伺服器出貨暢旺，以及蘋果iPhone 18 Pro系列新機上市鋪貨潮帶動，推升9月合併營收達1.15兆元，月增25.7%、年增38.42%。
鴻海第三季合併營收達3.26兆元，創歷年最強第三季，季增20.44%、年增47.12%；前三季營收7.66兆元，也創同期新高，年增39.53%。
鴻海表示，AI營運將持續成長，ICT產品也處於下半年傳統旺季，整體營運可望符合市場預期；但公司也提醒，仍需留意全球政經局勢變化。
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