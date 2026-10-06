AI大腦評測 阿里、中興並列全球第3

專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列中國國內榜單第一名，全球第三。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： SuperCLUE最新具身大腦評測顯示，阿里與中興在中國國內並列第1、全球並列第3，榜首由OpenAI的GPT-6 Astra拿下，評測重點在真機實測與多項具身能力。

專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列中國國內榜單第一名，全球第三；OpenAI的GPT-6 Astra則拿下全球第一。

具身大腦指的是給機器人用的AI大腦。它不光要識別畫面、讀取語言，還得會規畫動作，指揮機器人去抓取物品、移動導航，處理現實環境裡各種突發狀況。

該測評基準專注於評估大語言模型處理具身任務的各項關鍵能力，如物理世界的常識推理、複雜指令的分解規畫、以及生成精確可執行動作序列的能力，以此客觀、全面地衡量不同大模型賦能具身智能的真實水平。

據SuperCLUE發布測評方法，他們會針對模型進行真機實測，除了跑虛擬仿真題目外，評測覆蓋環境感知、物體識別、長任務規畫、物理世界預判、數學推理、交互規畫與具身安全等多個方面，把國內外主流模型拉到同一個標準下打分。

全球方面，GPT-6 Astra與Gemini-3.8-Flash列第一、第二名，阿里Qwen3.8-Max-0902、中興Nebula-EmbodiedBrain並列第三；在中國榜單，第二名為小米MiMO-Embodied-7B，第三名為阿里RynnBrain1.1-9B。