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彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債

編譯黃淑玲／綜合外電
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彭博新聞報導，聯電將分兩批發行共18億美元可轉債。 （路透）
彭博新聞報導，聯電將分兩批發行共18億美元可轉債。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導，聯電計劃發行兩批可轉債共籌資18億美元，資金將用於購買設備與興建廠房，三家國際投行擔任聯合協調與帳簿管理人。

彭博新聞報導，台灣的聯電尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。

彭博看到的交易文件條款顯示，第1批的9億美元公司債將於2028年到期，基於今（5）日聯電收盤價152.50元，提供17.50%至22.50%的轉換溢價。第2批9億美元公司債券將於2031年到期，轉換溢價率定為32.50%至37.50%。這兩批債券，票面利息均為零。

聯電發行這兩批債券所籌得的資金，計劃用於購買機械設備以及廠房設施興建工程。2031年到期的那批公司債，投資者擁有在滿1年後和滿3年後的回售權。

聯電8月26日曾公告，董事會通過發債計畫，當時設定發行總額上限即為18億美元。

摩根士丹利、花旗集團、滙豐控股這三家金融機構，共同擔任全球聯合協調人和帳簿管理人。

精華 FAQ

  • 聯電計劃分兩批發行可轉換公司債，合計籌資18億美元。這項募資規模是董事會先前核准的發債上限，主要用於後續資本支出與產能相關投資。

  • 第1批9億美元可轉債將於2028年到期，轉換溢價為17.50%至22.50%；第2批9億美元可轉債將於2031年到期，轉換溢價為32.50%至37.50%，兩批票面利息皆為零。

  • 聯電表示，募得資金將用於購買機械設備以及廠房設施興建工程。摩根士丹利、花旗集團與滙豐控股共同擔任這次發行的全球聯合協調人和帳簿管理人。

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