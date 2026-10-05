彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債

彭博新聞報導，聯電將分兩批發行共18億美元可轉債。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博報導，聯電計劃發行兩批可轉債共籌資18億美元，資金將用於購買設備與興建廠房，三家國際投行擔任聯合協調與帳簿管理人。

彭博新聞報導，台灣的聯電尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。

彭博看到的交易文件條款顯示，第1批的9億美元公司債將於2028年到期，基於今（5）日聯電收盤價152.50元，提供17.50%至22.50%的轉換溢價。第2批9億美元公司債券 將於2031年到期，轉換溢價率定為32.50%至37.50%。這兩批債券，票面利息均為零。

聯電發行這兩批債券所籌得的資金，計劃用於購買機械設備以及廠房設施興建工程。2031年到期的那批公司債，投資者擁有在滿1年後和滿3年後的回售權。

聯電8月26日曾公告，董事會通過發債計畫，當時設定發行總額上限即為18億美元。

摩根士丹利、花旗集團、滙豐控股這三家金融機構，共同擔任全球聯合協調人和帳簿管理人。