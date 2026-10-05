資金趨緊 台灣企業周轉金利率升高

AI摘要 文章摘要整理： 受AI基礎建設、半導體擴產與海外布局帶動，台灣企業資金需求升溫，銀行因資金偏緊提高周轉金利率，並將授信重心轉向企業放款。

台灣AI基礎建設、半導體擴產及企業海外布局推升資金需求隨科技業資本支出持續加碼，聯貸市場資金需求同步升溫，不過因近期銀行資金偏緊，部分金融機構的周轉金放款利率 報價喊到2.5%以上才有承作意願。

銀行圈透露，短期利率偏高情況仍會持續，而銀行授信受限於風險控管，配置上亦朝企業金融放款傾斜。

國泰世華銀行副總經理傅伯昇日前指出，近期增加較多的放款主要來自企業金融，第4季仍將以企業放款為重點，主要考量企業客戶整體資產品質較佳，加上目前景氣表現不差，企業風險相對較低。授信對象則不會集中於單一產業，而是維持大企業與中小企業的適當配置，以降低產業集中風險。

兆豐銀行同樣看好企業放款需求，如AI、綠能、國防及生技等產業都是重要驅動力，相關產業資金需求具有金額大、期間長等特性。兆豐銀行今年上半年放款平均餘額約2.49兆元（台幣，下同），年增8.8%，其中台灣企業金融放款平均餘額達1.46兆元，年增12.5%，明顯高於台灣消費金融放款2.6%的增幅，成為全行放款主要成長動能，產業別又以製造業放款於第2季季增21.2%增加最多。

兆豐銀行海外放款需求則主要來自美國、澳洲、東南亞及香港，台商海外資金需求以半導體、電子通訊及相關材料產業為主，反映台灣企業因應全球供應鏈重組，加速海外產能布局所帶來的融資需求。

台企銀也觀察到企業海外擴廠及AI供應鏈擴產需求，今年上半年中小企業赴海外擴廠申貸戶數明顯增加，台灣AI供應鏈擴廠與設備升級，帶動相關融資需求。台企銀新台幣放款結構目前以企業放款為主，占約63%。

在利率方面，金融圈人士透露，大型企業因信用風險較低，銀行間競爭相對激烈，過去確實有機會談到較低利率，但目前要低於2.5%已相對不易；至於中小企業，由於風險溢酬較高，放款利率可能落在3%至4%以上，實際利率仍須視市場基礎利率及個別企業信用風險、風險溢酬而定。

多家國銀認為，在企業放款動能較強、利率相對具吸引力情況下，會增加企金資源配置，房貸及個人金融比重相對降低。隨企業資金需求持續，短期內銀行企金放款可望維持較強動能，但市場資金與企業需求何時降溫，仍將影響這波資金需求及放款利率高檔維持時間。