跨海買股 台灣人複委託投資 前八月成交翻倍

台股投資熱度不減，台灣人海外投資也十分盛行，今年前八月券商複委託成交金額已逾12兆元台幣，超過去年全年規模。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣投資人海外買股熱度飆升，前8月複委託成交金額達12.12兆元、年增逾1倍，科技半導體與新興題材成為主要布局方向。

台灣投資人光買台股 還不夠，投資布局擴及海外市場！從輝達 、美光 到太空、無人機題材，台灣人的股票口袋名單愈來愈國際化，跨海追股熱情更反映在成交數字。今年前8月券商複委託成交金額衝上12.12元（台幣，下同），較去年同期增加逾一倍，僅8個月就超越去年全年規模。

台灣金融圈人士指出，民眾想投資國外標的，除了開國外的證券帳戶，也可透過台灣券商到國外市場幫忙下單，但需另外支付一筆手續費。

根據證券商公會統計，去年前8月複委託成交金額約6.34兆元，今年同期年增101%；相較去年全年10.75元，也高出近兩成。其中5月、6月單月成交金額分別達2.02兆元、2.14兆元，連續兩個月突破2兆元，海外交易「火力十足」。

台股交投熱絡，海外交易也火熱，讓金融圈直呼驚訝。外銀主管笑說，真不知道「錢從哪裡來」，台股成交量已經這麼高，複委託竟然還能翻倍。台灣投資人兩邊都不放過，今年光是前8月的海外買賣，就超越去年全年，跨海追股的熱情絲毫不輸台股。

券商主管表示，不少民眾是先有想買的股票，才來開複委託帳戶，詢問時直接指名個股，對公司業務、產業題材已有認識，「早就做好功課」。

上半年記憶體熱潮，就是跨海買股的鮮明例子。券商透露，客戶的科技股布局從去年一路擴散到半導體供應鏈，記憶體族群今年尤其受到關注。包括美光等也出現在券商平台熱門美股名單，台灣人追記憶體行情，台股、海外都要布局。

對熟悉電子產業的台灣投資人而言，海外企業並不陌生，研究台股AI伺服器、晶片與記憶體商機，也會追蹤輝達、博通的消息，投資目光自然跟著供應鏈跨過國界。券商平台熱門名單還包括Google、英特爾及台積電ADR，科技與半導體仍是台灣人海外投資的重要焦點。

此外，券商指出，很多投資人也會將目光擴及新興產業。例如無人機概念股Ondas、或Rocket Lab等太空企業也都成為投資人關注的標的。尤其台灣比較少見的產業，也會成為投資人跨海找機會的理由。

依照目前複委託的增長速度，券商評估，今年有機會上看18兆元的成交金額，也成為券商的重要收入來源。