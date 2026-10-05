我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

跨海買股 台灣人複委託投資 前八月成交翻倍

記者藍鈞達／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台股投資熱度不減，台灣人海外投資也十分盛行，今年前八月券商複委託成交金額已逾12...
台股投資熱度不減，台灣人海外投資也十分盛行，今年前八月券商複委託成交金額已逾12兆元台幣，超過去年全年規模。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣投資人海外買股熱度飆升，前8月複委託成交金額達12.12兆元、年增逾1倍，科技半導體與新興題材成為主要布局方向。

台灣投資人光買台股還不夠，投資布局擴及海外市場！從輝達美光到太空、無人機題材，台灣人的股票口袋名單愈來愈國際化，跨海追股熱情更反映在成交數字。今年前8月券商複委託成交金額衝上12.12元（台幣，下同），較去年同期增加逾一倍，僅8個月就超越去年全年規模。

台灣金融圈人士指出，民眾想投資國外標的，除了開國外的證券帳戶，也可透過台灣券商到國外市場幫忙下單，但需另外支付一筆手續費。

根據證券商公會統計，去年前8月複委託成交金額約6.34兆元，今年同期年增101%；相較去年全年10.75元，也高出近兩成。其中5月、6月單月成交金額分別達2.02兆元、2.14兆元，連續兩個月突破2兆元，海外交易「火力十足」。

台股交投熱絡，海外交易也火熱，讓金融圈直呼驚訝。外銀主管笑說，真不知道「錢從哪裡來」，台股成交量已經這麼高，複委託竟然還能翻倍。台灣投資人兩邊都不放過，今年光是前8月的海外買賣，就超越去年全年，跨海追股的熱情絲毫不輸台股。

券商主管表示，不少民眾是先有想買的股票，才來開複委託帳戶，詢問時直接指名個股，對公司業務、產業題材已有認識，「早就做好功課」。

上半年記憶體熱潮，就是跨海買股的鮮明例子。券商透露，客戶的科技股布局從去年一路擴散到半導體供應鏈，記憶體族群今年尤其受到關注。包括美光等也出現在券商平台熱門美股名單，台灣人追記憶體行情，台股、海外都要布局。

對熟悉電子產業的台灣投資人而言，海外企業並不陌生，研究台股AI伺服器、晶片與記憶體商機，也會追蹤輝達、博通的消息，投資目光自然跟著供應鏈跨過國界。券商平台熱門名單還包括Google、英特爾及台積電ADR，科技與半導體仍是台灣人海外投資的重要焦點。

此外，券商指出，很多投資人也會將目光擴及新興產業。例如無人機概念股Ondas、或Rocket Lab等太空企業也都成為投資人關注的標的。尤其台灣比較少見的產業，也會成為投資人跨海找機會的理由。

依照目前複委託的增長速度，券商評估，今年有機會上看18兆元的成交金額，也成為券商的重要收入來源。

精華 FAQ

  • 根據券商公會統計，今年前8月複委託成交金額達12.12兆元，較去年同期大增101%，且已超越去年全年10.75兆元，顯示海外投資熱度明顯升高。

  • 投資人主要聚焦科技與半導體相關標的，包括輝達、博通、美光、Google、英特爾與台積電ADR，也延伸到AI伺服器、記憶體與供應鏈題材。

  • 因為今年5月與6月單月成交額都突破2兆元，顯示海外交易動能強勁；若目前成長速度維持，券商評估全年有機會上看18兆元，成為重要收入來源。

輝達 台股 美光

上一則

沙國竟逆勢對亞洲大砍油價 折價創6年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

下一則

南韓金融業陷個資外洩風暴 至少7家遇駭 李在明令徹查

延伸閱讀

台股大漲 3大退休基金8月賺4352億台幣

台股大漲 3大退休基金8月賺4352億台幣
防範資金外流 中國持續緊縮投資海外證券

防範資金外流 中國持續緊縮投資海外證券

Robinhood搶進AI代理交易 推新功能連「睡覺也能買賣股票」

Robinhood搶進AI代理交易 推新功能連「睡覺也能買賣股票」
外資今年來大舉買進 帶動美股走強

外資今年來大舉買進 帶動美股走強

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕