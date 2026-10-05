Nvidia攜鴻海攻AI 機器人幫大忙 伺服器產線自動化首曝光

輝達攜鴻海讓機器人組裝GB300，挑戰99.5%成功率。（取材自科技新報／輝達部落格供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達攜手鴻海把機器人導入GB300與Vera Rubin伺服器產線，成功提升組裝良率與效率，也加速AI伺服器自動化與機器人商機成長。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)攜手鴻海 衝刺AI伺服器製造，首度揭露利用機器人實際在產線工作成果，在多項複雜的生產程序繳出傲人的成績單，展現強大自動化能力，並大幅提升良率，助益鴻海出貨更順遂。

業界人士指出，過往GB300曾因太多線組設計，影響組裝良率，透過導入機器人自動化生產，助益良率大幅提升，伴隨AI伺服器生產供應鏈未來大量導入機器人裝配系統，也將順勢帶動機器人商機全面崛起。

輝達在官網「技術部落格」首度揭露相關實績，並透露目前鎖定以機器人投入GB300母線（Busbar）及多組連接器組裝等較複雜、仰賴人工的製程，已經可以導入機器人自動化，提升組裝穩定性與效率。

輝達並秀出與鴻海合作的多項傲人成就，首先，透過機器人上線，達成GB300母線組裝成功率超過95%的成績，多連接器插接的成功率也達到約90%至95%。

其次，母線組裝時間目標壓在124秒內；連接器插接（四組）目標在72秒內。第三，整體生產周期（cycle time）達到不超過熟練人工兩倍時間。

輝達指出，以西雅圖機器人實驗室與Isaac工程團隊共同與鴻海合作，導入GB300的生產線。AI伺服器組裝需要相當高精密程度的生產流產，過去工廠自動化時代，需要仰賴固定機械結構與治具，其中匯流排、多連接器插接是最耗時、極複雜的組裝過程，以往自動化程度完全無法做到無人化組裝流程。

為解決難題，輝達與鴻海共同開發全新軟硬體解決方案，打造3D列印的特殊自適應指爪，整合高精度的力控感應器，強化AI視覺與機器姿態估算，並開發專屬的Pose估算模型，讓機器手能在複雜、有反光的工廠環境中，看清並精準辨識微小的連接器。

不僅如此，輝達Vera Rubin NVL72平台的量產機櫃亮相，由鴻海旗下鴻佰科技組裝完成，出貨給微軟，以100%自動化生產線展現先進製造能力，可望讓鴻海AI產品出貨速度加快。

業界看好，隨著輝達、鴻海釋出機器人自動組裝成功案例後，後續推動機器人AI市場開始快速導入工業市場。

據了解，不僅鴻海與輝達積極開發AI伺服器自動化生產流程，廣達、緯創、緯穎等其他代工大廠也加大力道建置新廠自動化產線，未來機器人市場持續升溫，法人看好，AI機器人商機崛起，推動機器人相關廠商接單動能衝高，代工業者出貨動能也增強。