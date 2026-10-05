我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

字節跳動跨國投資額 451億美元排名全球第二

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

數據顯示，字節跳動以451億美元投資金額排名跨國投資第二，主要用於巴西大型資料中心。

據芯智訊引述「fDi Report 2026」與Visual capitalist最新統計數據，2025年全球跨國企業宣布新增外國直接投資總金額突破1.3兆美元，較前一年微幅成長2.2%。

台積電宣布以1000億美元投資金額位居全球第一，資金主要用於加速美國亞利桑那州先進晶圓廠建設。

其他三至十名分別是阿聯酋MGX Fund Management專注全球AI技術與歐洲數據中心項目、加拿大的Brookfield Asset Management布局法國與瑞典的數位基礎設施、美國Alphabet在比利時打造大型資料中心園區、阿聯酋DAMAC Properties為房地產商、西班牙Iberdrola為公用事業與能源巨擘、美國微軟、澳洲能源公司Woodside Energy與美國記憶體大廠美光。

據統計，2026年上半年全球跨境投資已達5380億美元。資料中心單一項目就吸引超1310億美元，資金大量湧入以提供大語言模型訓練與運行所需的算力。

字節跳動 瑞典 加拿大

上一則

沙國竟逆勢對亞洲大砍油價 折價創6年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

下一則

南韓金融業陷個資外洩風暴 至少7家遇駭 李在明令徹查

延伸閱讀

投資年占GDP 3.6% AI資料中心建設潮勢成美經濟史最大押注

投資年占GDP 3.6% AI資料中心建設潮勢成美經濟史最大押注
川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估

川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估
甲骨文奪騰訊70億美元AI算力大單 台鏈也受惠

甲骨文奪騰訊70億美元AI算力大單 台鏈也受惠
中國資料中心容量世界第二 僅次美國

中國資料中心容量世界第二 僅次美國

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕