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AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高

記者謝守真／即時報導
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香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港...
香港第三季股權融資規模創歷來同期新高，AI熱潮帶動中國科技企業加速募資。圖為香港維多利亞港。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

AI需求帶動中國科技企業在香港密集募資，推升第三季股權融資創新高，但市場走弱與股價疲弱也讓投資人對AI投資回報轉趨審慎。

人工智慧（AI）熱潮帶動中國科技企業加速募資，香港第三季股權融資規模也創歷來同期新高。據彭博報導，今年7月至9月香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易籌資475億美元；不過，隨著市場走弱，近期部分新股及融資交易股價表現不佳，投資人態度也轉趨審慎。

據彭博4日報導，彭博彙編數據顯示，今年7月至9月香港透過首次公開募股（IPO）、配股及大宗交易合計籌資475億美元，創歷來第三季最高紀錄；今年以來香港股權融資總額也突破920億美元，逐步逼近2021年創下的1125億美元全年紀錄。

AI企業成為這波融資熱潮的重要推手。彭博指出，中國企業為擴充AI相關業務，不僅融資規模擴大，部分企業完成一輪融資後，僅隔數月便再次進入市場籌資。

其中，阿里巴巴規模達102億美元的後續股票發行，是第三季香港最大宗股權融資交易；光模塊製造商中際旭創則在香港籌資近80億美元，成為香港近七年來規模最大的上市交易。

報導提到，中國AI大模型企業智譜今年也通過IPO、配股和可轉換債券等方式，累計籌資96億美元。MiniMax、天數智芯和壁仞科技等AI及晶片企業，也在IPO禁售期結束後不久再次進入市場融資。

高盛亞洲（日本除外）股票資本市場主管James Wang表示，企業如今往往在禁售期結束後很快再次籌資，過去企業融資一次後可能一、兩年不會再行動，如今可能完成一輪融資後三個月又重返市場。他認為，AI帶來的資本需求未來數年仍將持續。

報導稱，這波融資熱潮也擴大至亞太地區。彭博數據顯示，第三季亞太地區股票融資規模超過1200億美元，創六年來同期最高；印度自7月以來融資規模達260億美元，創歷史新高。

在此同時，香港財政司司長陳茂波4日也在刊發網誌寫道，過去一年，中東資金參與香港新股上市的程度明顯增加，更多參與香港的首次公開招股，並希望進一步增加在港的投資比重。

不過，市場轉弱也使投資人開始質疑大規模AI投資能否帶來足夠回報。MSCI亞太指數7月一度下跌7%，恒生科技指數今年以來也呈下行趨勢。據彭博數據，自7月以來香港規模最大的10宗股權融資交易中，目前僅兩宗股價高於發行價；近期包括快時尚零售商希音（SHEIN）及晶片製造商江波龍在內的新股上市首日也出現下跌。

精華 FAQ

  • 彭博數據顯示，香港在7月至9月透過IPO、配股及大宗交易合計籌資475億美元，創歷來第三季最高，主因是AI相關企業與科技公司加速募資。

  • 阿里巴巴102億美元後續配股是最大宗交易，中際旭創籌資近80億美元，智譜也透過多種方式累計募資96億美元，顯示AI與晶片公司資金需求強勁。

  • 因為市場轉弱後，MSCI亞太指數與恒生科技指數走低，多宗新股上市表現不佳，10宗最大股權融資中僅2宗高於發行價，投資人開始懷疑回報能否支撐高額投資。

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