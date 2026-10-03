中國車企前3季銷量 上汽超越比亞迪 重奪冠軍寶座

前三季售車反超比亞迪，上汽重回第一，圖為今年5月28日拍攝的上汽集團交付的第1億輛汽車。（ 新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國車企前三季銷量出爐，上汽以314.7萬輛超越比亞迪重奪冠軍，吉利與奇瑞出口大增，但內需疲弱、價格戰收斂與海外壁壘正加劇全年競爭壓力。

中國車企公布今年前三季銷量，上汽集團累計銷量314.7萬輛，超過比亞迪 約1.5萬輛重回銷量冠軍；吉利、奇瑞出口則快速成長。分析指出，中國內需承壓下車市進入存量競爭，車企雖加速出海尋求增量，但也面臨貿易壁壘與在地化要求。

界面新聞報導，多家中國車企披露9月及前三季銷量數據顯示，在中國車市承壓、存量博弈加劇下，中國傳統車市的「金九」呈現明顯分化。銷量冠軍之爭再起，新勢力陣營加速重排，而隨前三季結束，全年僅剩四分之一的時間，多數車企年度目標完成率仍不足六成，第4季銷售壓力提前到來。

其中，頭部陣營牌位爭奪最為激烈，上汽集團前三季累計銷售314.7萬輛，重回中國車企銷量第一，海外銷售116.6萬輛，年增52.4%；比亞迪前三季銷售313.16萬輛，距全年500萬輛目標仍有缺口，出口新能源汽車約133.78萬輛，占比超過四成。吉利累計銷售223.55萬輛，出口79.77萬輛，年增169%；奇瑞累計銷售220.68萬輛，出口155.12萬輛，占比七成。

造車新勢力方面，零跑前三季交付66.6萬輛，月銷連三個月站上10萬輛；蔚來30.03萬輛，年增49.2%；極氪28.84萬輛，年增100.84%；小米28萬輛，距全年55萬輛目標仍遠；小鵬28.43萬輛，年減9.24%；鴻蒙智行約38.27萬輛，目標完成率不足四成。

報導分析，中國市場洗牌正從市占率之爭轉向生存關頭，第4季銷售及經銷商庫存、資金鏈壓力將加大；價格戰也從官方降價轉向限時金融政策、置換補貼，降價空間收窄，二線新勢力面臨更大考驗。出海同樣面臨「走出去」到「走進去」的陣痛，前三季出口高增長掩蓋不了地緣政治與貿易壁壘，歐盟關稅已落地，北美壁壘高企，東南亞與中東也提出本地化生產要求，出海衡量標準轉向海外建廠、在地化供應鏈及單車利潤率。

鈦媒體報導，9月汽車銷售數據不佳，9月1日至27日全國乘用車零售125.8萬輛，年減29%；新能源乘用車零售82.7萬輛，年減20%，滲透率65.7%。乘聯分會預計9月狹義乘用車零售約169萬輛，年減24.6%；汽車經銷商庫存預警指數63.2%，年增8.7個百分點。