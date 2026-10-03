中國9月百城二手房價 跌幅再擴大

中國9月百城新房價格延續上漲，二手房價格則跌幅擴大。（取材自中新網）

AI摘要 文章摘要整理： 9月中國百城新房價格續漲、二手房價格跌幅擴大，顯示房市仍呈分化；同時官方推出房貸貼息等新政，盼穩定市場。

中國9月百城新房價 格延續上漲，二手房價格則跌幅擴大。中指研究院數據顯示，9月百城新建住宅均價月增0.17%，二手住宅均價則月跌0.6%，月跌幅較前月擴大；主因上海、北京、杭州、成都等重點城市優質新案入市，帶動新房價格續漲，但二手房成交維持一定活躍度，但價格跌幅擴大。

據中指院發布的數據，9月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬7285元（約2535美元），月增0.17%、年增2.12%；二手住宅平均價格為每平方公尺1萬2452元，月跌0.6%，跌幅較8月擴大0.15個百分點，年跌6.94%。100個城市中，二手住宅價格僅三個城市月增、97個下跌，其中上海月增0.11%，由跌轉漲。

新房方面，中指院表示，上海、北京、成都等重點城市9月均有優質樓盤入市，帶動百城新房價格延續結構性上漲。一線城市新建住宅價格月增0.38%、年增5.20%；二線城市月增0.14%、年增1.86%；三四線代表城市則月跌0.10%、年跌2.04%。

政策方面，中國國務院 常務會議在9月28日提出要研究推出穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。隔天，中國財政部、中國人民銀行、金融監管總局發布居民購房貸款貼息政策，自10月起實施，符合條件的首套住房家庭可按年化1個百分點獲貼息。