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中國9月百城二手房價 跌幅再擴大

記者謝守真／綜合報導
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中國9月百城新房價格延續上漲，二手房價格則跌幅擴大。（取材自中新網）
中國9月百城新房價格延續上漲，二手房價格則跌幅擴大。（取材自中新網）

AI摘要

文章摘要整理：

9月中國百城新房價格續漲、二手房價格跌幅擴大，顯示房市仍呈分化；同時官方推出房貸貼息等新政，盼穩定市場。

中國9月百城新房價格延續上漲，二手房價格則跌幅擴大。中指研究院數據顯示，9月百城新建住宅均價月增0.17%，二手住宅均價則月跌0.6%，月跌幅較前月擴大；主因上海、北京、杭州、成都等重點城市優質新案入市，帶動新房價格續漲，但二手房成交維持一定活躍度，但價格跌幅擴大。

據中指院發布的數據，9月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬7285元（約2535美元），月增0.17%、年增2.12%；二手住宅平均價格為每平方公尺1萬2452元，月跌0.6%，跌幅較8月擴大0.15個百分點，年跌6.94%。100個城市中，二手住宅價格僅三個城市月增、97個下跌，其中上海月增0.11%，由跌轉漲。

新房方面，中指院表示，上海、北京、成都等重點城市9月均有優質樓盤入市，帶動百城新房價格延續結構性上漲。一線城市新建住宅價格月增0.38%、年增5.20%；二線城市月增0.14%、年增1.86%；三四線代表城市則月跌0.10%、年跌2.04%。

政策方面，中國國務院常務會議在9月28日提出要研究推出穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。隔天，中國財政部、中國人民銀行、金融監管總局發布居民購房貸款貼息政策，自10月起實施，符合條件的首套住房家庭可按年化1個百分點獲貼息。

精華 FAQ

  • 9月百城新建住宅均價月增0.17%，二手住宅均價月跌0.6%，且跌幅較8月擴大0.15個百分點。整體來看，新房續漲、二手房續跌，市場分化明顯。

  • 中指院指出，上海、北京、杭州、成都等重點城市有優質新案入市，帶動百城新房價格結構性上漲。尤其一線城市新建住宅月增0.38%，表現相對更強。

  • 國務院常務會議已提出研究穩定房地產市場措施，隨後財政部、人民銀行等發布房貸貼息政策，自10月起實施，符合條件的首套房家庭可按年化1個百分點獲貼息。

國務院 房價

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