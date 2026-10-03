我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

台灣傳產領域疲弱 8月製造業景氣燈號轉持平綠燈

記者陳素玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台經院指出，8月製造業受傳統產業需求疲弱拖累，景氣燈號由黃紅燈轉為綠燈，但AI與新機備貨仍支撐出口創高，後續需留意升息與油價風險。

台經院公布8月製造業景氣燈號，受到部分傳統產業終端需求疲弱，生產動能轉弱影響，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，製造業景氣燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，終止連3個月黃紅燈。台經院指出，歐美日等國貨幣轉趨緊縮，資通訊對美出口動能下滑，製造業成長力道是否受影響，應密切觀察。

縱觀全球主要國家8月製造業採購經理人指數（PMI）走勢，美國與日本仍維持於擴張區間，中國則持續處於緊縮區間，歐元區工業信心亦呈改善，顯示主要經濟體製造業景氣表現分歧。

台經院指出，台灣人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率均維持雙位數成長，惟部分傳統產業仍受終端需求疲弱及客戶採購保守影響，產銷表現偏弱，拖累原物料投入面等指標表現。

綜合而言，8月外銷訂單及製造業生產指數創史上新高，出口亦為歷年單月新高，惟外貿成長動能部分係進出口物價上漲所挹注，8月以新台幣計價的進出口物價指數年增率都較7月收斂。

部分傳統產業受終端需求疲弱及客戶下單保守影響，生產動能轉弱，加上廠商看好當月及未來半年景氣比例明顯較上月減少，導致製造業景氣信號值較上月下降，燈號轉為代表景氣持平的綠燈。

不過，台經院認為，8月信號值僅略低於代表景氣揚升的黃紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重增加，或主要經濟指標年增率明顯走揚，景氣燈號仍可能回升至代表景氣揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，美伊戰事升溫將增添能源供應不確定性，國際油價上揚將增加企業營運及運輸成本，加上通膨壓力，促使主要國家貨幣政策轉趨偏緊，歐、美及日本皆在9月升息1碼，後續政策路徑不僅可能加劇全球金融市場波動，增加全球經濟景氣不確定性風險。

精華 FAQ

  • 主要因部分傳統產業終端需求疲弱、客戶下單轉趨保守，導致生產動能走弱，原物料投入等指標表現下滑，使景氣信號值下降，燈號轉為代表持平的綠燈。

  • AI、高效能運算與雲端服務需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動外銷訂單、出口與製造業生產指數維持雙位數成長，且多項指標創下新高。

  • 台經院提醒，美伊戰事升溫、國際油價上揚與主要國家升息，可能推高企業成本並加劇金融市場波動，進一步增加全球經濟與台灣製造業景氣的不確定性。

日本

上一則

中鋼五大鋼品盤價全看漲 市場預期11月走勢續揚

下一則

中國9月百城二手房價 跌幅再擴大

延伸閱讀

憂能源波動 台製造業看壞後市 服務業、營建業亦下滑

憂能源波動 台製造業看壞後市 服務業、營建業亦下滑
台灣製造業景氣冠亞洲 PMI五年多來最旺 日短觀八年來最樂觀

台灣製造業景氣冠亞洲 PMI五年多來最旺 日短觀八年來最樂觀
史上最長 9月景氣燈號 有望「連10紅」

史上最長 9月景氣燈號 有望「連10紅」
中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

熱門新聞

英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味