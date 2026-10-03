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台股啟動光輝10月行情 2日收48475點 再寫新高

記者盧宏奇／即時報導
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文章摘要整理：

台股在政策利多、資金挹注與企業獲利支撐下續創新高，法人看好下周挑戰48601點，並認為十月行情有望延續。

台股2日延續震盪盤堅走勢，終場漲122點收48475點，再寫收盤歷史新高；上市市值攀升至158.5兆元、市櫃合計市值170.4兆元同步締造新猷。法人預期，政策偏多、國家隊護持，加上基本面強勁、ETF資金挹注，大盤下周蓄勢挑戰48601點高點，啟動光輝十月行情。

雖然美伊談判反覆，但隨中東原油供應逐漸恢復，布蘭特原油跌破100美元，加上美非農就業數據意外遠低於預期，帶動市場風險偏好回升，台指期夜盤一度漲逾750點至49495點，突破49000點關卡，頗具仙人指路意味，助台股多頭續航。

周線來看，台股連假過後適逢季底資金再平衡效應，一度假跌破5日線，所幸科技股憑藉企業獲利上修趨勢抵銷部分美債殖利率高漲壓力，重返震盪偏多格局，大盤本周漲451點或0.9%，連三紅，成交量因少一個交易日，連四縮至3.5兆元。

展望後市，綜合群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等名師看法，股市是重要政績指標，隨雙十國慶、九合一選舉倒數計時，除政策牛肉可望陸續端出外，國家隊亦伺機護盤，這由台股位居45000點以上，八大公股行庫仍會逢跌就買得到驗證。

法人指出，上市櫃公司9月營收及第3季財報可望續創佳績等，都是台股中長多重要底氣。資金面則有證券劃撥存款餘額創高、ETF買盤挹注，有助緩解美債殖利率上揚等變數，預料大盤驚驚漲、類股輪動格局不變。

三大法人昨同步買超104.1億元，其中，外資小買26.2億元，連三買、累計買超554.1億元。外資在台指期留倉淨空單小增750口至80304口，睽違11日再度見到80000口以上高檔水位。

投信加碼57.6億元，連四買、累計買超205.0億元；自營商買超20.2億元，其中自行買賣部位敲進47.4億元，延續偏多操作；八大公股券商調節47.4億元，為低檔護盤儲備銀彈。台股昨日成交量略增至9382億元。

精華 FAQ

  • 台股在政策偏多、國家隊護盤、基本面強勁與ETF買盤挹注下，延續震盪盤堅走勢，終場上漲122點收48475點，再創收盤歷史新高。

  • 法人認為台股仍有驚驚漲的格局，政策面與選舉題材可望加持，加上營收與財報續強，預料大盤有機會挑戰48601點，啟動光輝10月行情。

  • 三大法人合計買超104.1億元，外資連3買但台指期淨空單增至80304口，顯示現貨偏多、期貨避險仍在；投信與自營商則持續加碼，八大公股則逢高調節。

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