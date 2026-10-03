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中鋼五大鋼品盤價全看漲 市場預期11月走勢續揚

記者吳秉鍇／高雄即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受進口報價走高、原料成本墊高與需求回溫帶動，中鋼11月盤價預料五大鋼品將全面調漲，市場看好鋼價延續第4季走升。

中鋼5日將開出11月盤價，在進口報價走高和原料成本支撐下，市場預期五大鋼品將全面開漲，以大宗底材熱軋來看，並有每公噸800至1000元漲價空間。

據了解，受益鋼市動能顯著好轉，帶動下游回補庫存，中鋼順應國際鋼價與國內流通行情走勢，10月啟動盤價全面漲價行動，為今年下半年以來首見，五大鋼品漲價每公噸500至600元。

市場人士指出，觀察近期亞洲鋼市變化，各主力鋼廠仍積極挺價，特別是東南亞區塊市場，面對扁鋼胚供應緊俏帶動，印尼的熱軋報價持續維持高檔。

同時，看準台灣進口量減少情況，南韓進口料源報價進一步走高。以南韓POSCO為例，熱軋報價從每公噸550美元調漲至590美元，漲價40美元，並傳出已有成交。

換算南韓進口熱軋價格約為每公噸1.92萬元，比目前中鋼部分熱軋專案價格高出約1000元，進口料不再具有低價優勢，反而成為國內行情向上的一大支撐。帶動國內熱軋、酸洗及熱浸鍍鋅等鋼品流通行情同步拉升，並惜售聲四起。

上游原物料價格依然站穩在高檔態勢，鐵礦砂價格自每公噸94美元回升達96美元；煉焦煤價格更大漲至每公噸295至300美元區間。

業者指出，綜觀上述，對中鋼11月新盤漲具有進一步加持效應，單以焦煤和鐵礦砂進料成本估算，鋼廠熱軋生產成本已墊高至每公噸610美元，依目前鋼廠出廠價來看，應有每公噸30美元左右的成本反映空間。

法人指出，時序進入第4季，鋼市穩定走升格局不變，本季為傳統鋼鐵需求旺季，「金九銀十」的綜效繼續發威，鋼鐵行情穩中帶堅，強化市場交易信心。

精華 FAQ

  • 主要因進口熱軋報價上升、原料成本仍高，以及下游回補庫存帶動需求回溫，讓國內鋼市氣氛轉強，市場普遍預期中鋼11月盤價將順勢調漲。

  • 市場估計中鋼大宗底材熱軋仍有每公噸800至1000元的漲價空間；若觀察10月已先漲500至600元，11月仍可能延續上行趨勢。

  • 除了南韓POSCO熱軋報價升至590美元、進口料優勢消失外，鐵礦砂回升到96美元、焦煤漲至295至300美元，也使鋼廠生產成本墊高，支撐售價上調。

南韓 東南亞 印尼

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