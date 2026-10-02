台政院拍板 大宗物資減稅新增大豆油、豆粕

AI摘要 文章摘要整理： 行政院延長大宗物資降稅措施至明年3月底，並因中聯油脂停工將大豆沙拉油與豆粕納入免稅，以穩定供應與物價；同時也延長債券證交稅優惠並擴大適用。

台灣行政院穩定物價小組日前拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年3月底，行政院會1日通過相關提案。此外，有鑑於中聯油脂公司停工，政院核定10月1日起，關稅 減免擴大納入大豆沙拉油及飼料用豆粉豆粕，為期6個月至明年3月底。

財政部 1日赴行政院會進行「穩定物價大宗物資延長降稅等措施報告」，行政院日前已拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長六個月至明年3月底，包含免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅，免徵水泥、汽柴油、液化石油氣貨物稅，與進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油及無水奶油等貨品關稅稅率。

此外，財政部表示，受中聯油脂停工影響，國內大豆沙拉油及飼料用豆粉豆粕供應減少，影響國內民生經濟，且依據經濟部與農業部認定，兩者皆屬大宗物資範疇及機動調降關稅稅率建議，因此依關稅法第71條規定，陳報行政院核定並公告自10月1日起，機動調降這兩項貨品關稅稅率至免稅。

行政院長卓榮泰說，大豆沙拉油為食品加工業重要原料，豆粕是飼料產業重要蛋白質原料，受到中聯油脂事件影響導致國內供需缺口尚未補足、市場價格明顯波動，因此納入降稅範圍，藉以降低成本平衡供需。

除了大宗物資降稅案，行政院會1日也通過「證券交易稅條例」修正草案，將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長10年至2036年底，並擴大納入主動式債券ETF。

根據稅式支出報告，修法後證交稅因市場活絡下，不減反增，每年可望增加約157億元稅收。

賦稅署副署長李志忠表示，債券證交稅停徵多年，最早可追溯至2010年，由於政府公債早已免徵證交稅，當時進一步針對公司債及金融債券停徵證交稅，第一階段實施7年；優惠屆期後再延長10年，並將被動式債券ETF納入適用範圍，現行優惠將於今年底到期。這次可視為政策第三度延續。